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    Агент: «Если Спаллетти – гондон, то кто тогда Божович? Легенда туалета? Кто он такой?»

    Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Дана Петреску, прокомментировал слова экс-тренера команды Миодрага Божовича.

    • Черногорец в последнем интервью назвал себя легендой российского футбола, а экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти – гондоном.

    «Если Спаллетти – гондон, то кто такой Божович рядом со Спаллетти? Легенда чего? Туалета? Или ростовского ресторана? Что сделал Божович, по сравнению со Спаллетти? Если спросят кто такой Спаллетти, я скажу это супертренер. Кроме Сербии и «Ростова», кто знает Божовича? «Амкар»?

    Отсюда вопрос кто такой Божович? Я не знаю. Если бы Божович выиграл две Лиги чемпионов и три Лиги Европы, то я скажу, что это супертренер. На сегодняшний день, Божович – это просто человек, который прислонился к чемпионату России», – сказал Пырнэу.

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    Источник: Metaratings

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