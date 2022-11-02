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  • Агент: «Если Спаллетти – гондон, то кто тогда Божович? Легенда туалета? Кто он такой?»

Агент: «Если Спаллетти – гондон, то кто тогда Божович? Легенда туалета? Кто он такой?»

2 ноября 2022, 21:31
8

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Дана Петреску, прокомментировал слова экс-тренера команды Миодрага Божовича.

  • Черногорец в последнем интервью назвал себя легендой российского футбола, а экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти – гондоном.

«Если Спаллетти – гондон, то кто такой Божович рядом со Спаллетти? Легенда чего? Туалета? Или ростовского ресторана? Что сделал Божович, по сравнению со Спаллетти? Если спросят кто такой Спаллетти, я скажу это супертренер. Кроме Сербии и «Ростова», кто знает Божовича? «Амкар»?

Отсюда вопрос кто такой Божович? Я не знаю. Если бы Божович выиграл две Лиги чемпионов и три Лиги Европы, то я скажу, что это супертренер. На сегодняшний день, Божович – это просто человек, который прислонился к чемпионату России», – сказал Пырнэу.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Спаллетти Лучано Божович Миодраг
Комментарии (8)
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АКС-74У
1667416233
Еще в Самаре помнят, что Божович это тот тренеришка, который отправил команду в пердив.
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Loko_Roma
1667417442
Божович обычный физрук, у которого когда то был какой то локальный недорезультат, и теперь его затыркали до дыр в рфпл, кого он не тренировпл, зенит разве что
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САДЫЧОК
1667420712
Божович бездарь ! Навязывает себя всем подряд ! Гоните этого толстопуза по дальше !
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Дядя Серёжа
1667453964
Божович однофомилец Слуцкого
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alefreddy
1667466508
тренер как тренер и все
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