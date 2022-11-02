Агент: «Если Спаллетти – гондон, то кто тогда Божович? Легенда туалета? Кто он такой?»

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Дана Петреску, прокомментировал слова экс-тренера команды Миодрага Божовича.

Черногорец в последнем интервью назвал себя легендой российского футбола, а экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти – гондоном.

«Если Спаллетти – гондон, то кто такой Божович рядом со Спаллетти? Легенда чего? Туалета? Или ростовского ресторана? Что сделал Божович, по сравнению со Спаллетти? Если спросят кто такой Спаллетти, я скажу это супертренер. Кроме Сербии и «Ростова», кто знает Божовича? «Амкар»?

Отсюда вопрос кто такой Божович? Я не знаю. Если бы Божович выиграл две Лиги чемпионов и три Лиги Европы, то я скажу, что это супертренер. На сегодняшний день, Божович – это просто человек, который прислонился к чемпионату России», – сказал Пырнэу.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно