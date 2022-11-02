Кавазашвили: «Дзюбе уже наплевать на сборную России. Карпин же не дурак его вызывать»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили не верит в приезд форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в сборную России.

«У Дзюбы в Турции ничего не ладится, какая ему еще сборная? Артему наплевать уже на национальную команду. Нет, он точно не поедет в нее, даже если вдруг его позовут – Дзюбе не до этого.

Карпину точно не нужно вызывать Дзюбу на товарищеский матч с Таджикистаном. На кой черт ему дергать Артема, чтобы опять ругаться с ним через СМИ? Карпин же не дурак!» – сказал Кавазашвили.

Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

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