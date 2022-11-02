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«Страшно разочаровал». Непомнящий – об интервью Божовича

2 ноября 2022, 19:50
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Бывший тренер «Томи», «Балтики» и других команд Валерий Непомнящий удивлен последнему интервью коллеги Миодрага Божовича. Он раскритиковал иностранцев в российском футболе.

«Божович страшно меня разочаровал. Я могу согласиться с Миодрагом, по сути, но не по форме. Я его хорошо понимаю, согласен с тем, что сейчас отечественные тренеры должны получать больше шансов, чтобы себя проявлять, но не получают.

Для меня всегда было загадкой, по каким критериям работодатели подбирают себе тренеров. Я сам никого никогда не выбирал, обычно выбирали меня, поэтому есть, очевидно, какие-то критерии. Возьмeм, например, «Зенит», где иностранцы работали вполне успешно. Дик Адвокат и Лучано Спаллетти хорошо работали, но разве хуже работает Сергей Семак? Каким образом ему удаeтся управлять этой командой? Каким образом ему удаeтся мотивировать их в каждой игре? Звeзды же преодолевают себя в каждом матче.

А что касается немцев, разве плохо себя проявил Сандро Шварц в «Динамо» или Доменико Тедеско в «Спартаке»? Я за то, чтобы отечественным тренерам давали шансы. А учитывая, сколько лет Божович работал в России, он уже тоже стал отечественным специалистом. Какой путь он здесь прошeл, ни одному нашему специалисту не удавалось.

Я очень сильно удивился высказываниям Божовича. Я его много лет знаю, мы не близкие друзья, но в приятельских отношениях почти с начала его деятельности, когда он ещe в «Амкаре» работал. Мне он казался человеком, который умеет себя держать. Думаю, в Божовиче взыграли ура-патриотические чувства, что сейчас весь мир против России. Ведь действительно сейчас просто весь мир против нас», – сказал Непомнящий.

  • Последним местом работы Божовича был тульский «Арсенал», который при нем вылетел в Первую лигу.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Божович Миодраг Непомнящий Валерий
Комментарии (1)
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alefreddy
1667414092
Семака переведи в Химки с их бюджетом и посмотрим на его работу
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