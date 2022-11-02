Терюшков: «Гогниев не должен носить гордое имя тренер»

Депутат Госдумы РФ, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил поведение главного тренера команды Спартака Гогниева.

Во время последнего матча РПЛ против «Динамо» (1:6) Гогниев матерился и получил красную карточку.

«Поведение Гогниева? У нас достаточное количество таких инцидентов, все зависит от воспитания. Для меня это неприемлемо. Я не разделяю подобные действия в принципе и не допускаю их проявления в общественных местах и на спортивных объектах. Насчет санкций пусть решает клуб.

Не только Гогниев, но и любой специалист, ведущий себя неподобающим образом, не должен носить гордое имя тренер», – считает Терюшков.

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