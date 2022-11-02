Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Терюшков: «Гогниев не должен носить гордое имя тренер»

    Депутат Госдумы РФ, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил поведение главного тренера команды Спартака Гогниева.

    • Во время последнего матча РПЛ против «Динамо» (1:6) Гогниев матерился и получил красную карточку.

    «Поведение Гогниева? У нас достаточное количество таких инцидентов, все зависит от воспитания. Для меня это неприемлемо. Я не разделяю подобные действия в принципе и не допускаю их проявления в общественных местах и на спортивных объектах. Насчет санкций пусть решает клуб.

    Не только Гогниев, но и любой специалист, ведущий себя неподобающим образом, не должен носить гордое имя тренер», – считает Терюшков.

    Новости по теме
    Терюшков: «Химки» прислушаются к совету Заремы о назначении Божовича главным тренером» 3
    Терюшков: «Черчесов? Не слежу за новостями из недружественных стран»
    Терюшков: «Кто-то целенаправленно разрушает «Химки». Провожу расследование» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2143

      kvm 5 минут назад

      Гогниев: «Терюшков не должен носить гордое имя человек»

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11