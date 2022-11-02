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    Попов: «Божович выиграл бы больше кубков, если бы у него были ресурсы в судействе, как у ЦСКА и «Зенита»

    Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов высказался о Миодраге Божовиче.

    «Миодраг Божович назвал себя легендой российского футбола? Он на этой имеет полное право, так как провел больше всего игр среди иностранных специалистов в РПЛ. У Божовича есть и Кубок России.

    Этими словами он по большей части прикололся, но все абсолютно верно. Я с ним согласен. Были бы у него ресурсы в судействе, как у ЦСКА и «Зенита», то и кубков у Миодрага было бы больше», – сказал Попов.

    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11834

      Алексей З 54 минуты назад

      Ещё один лобух.
      Если бы и у тебя были деньги и возможности какие есть у Зенита , т стал тренерской легендой как Семак.

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