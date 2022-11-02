Попов: «Божович выиграл бы больше кубков, если бы у него были ресурсы в судействе, как у ЦСКА и «Зенита»

Ещё один лобух.
Если бы и у тебя были деньги и возможности какие есть у Зенита , т стал тренерской легендой как Семак.
Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов высказался о Миодраге Божовиче.
«Миодраг Божович назвал себя легендой российского футбола? Он на этой имеет полное право, так как провел больше всего игр среди иностранных специалистов в РПЛ. У Божовича есть и Кубок России.
Этими словами он по большей части прикололся, но все абсолютно верно. Я с ним согласен. Были бы у него ресурсы в судействе, как у ЦСКА и «Зенита», то и кубков у Миодрага было бы больше», – сказал Попов.
- Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
- Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.
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