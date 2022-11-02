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    Попов согласен с Божовичем: «ЦСКА выиграл Кубок в 2008 году только с помощью судей. «Амкар» тогда убили!»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов отреагировал на слова Миодрага Божовича о финале Кубка России в 2008 году.

    • «Амкар» уступил ЦСКА в серии пенальти.
    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

    Ранее Божович заявил: «Усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок, своровал!»

    «Мы тогда не выиграли, расстроились. Божович вел себя нормально. Могу с полной уверенностью сказать, что ЦСКА выиграл тот матч только с помощью судей. Нас тогда убили!

    В первом тайме должны были удалять Вагнера Лав, он шипами меня боднул в лицо. Все было в крови, я играл всю игру потом в повязке со шрамом! Судья этот момент пропустил, странно, да?

    Потом второй гол они забили с вне игры. И третий момент – пенальти мы били возле фанатов ЦСКА. Вот и сами думайте, кто поработал с судьями», – сказал Попов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      serjpokеr 5 минут назад

      Еcли делаете cтавки bet-gp.ru

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      Рейтинг: +611

      Xiko 26 минут назад

      Во их прорвало то

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      Рейтинг: +3248

      acor94 40 минут назад

      Газпром, кто ж ещё. А потом Миллер лично вывел все активы из фк Амкар и отправил в любители.

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      Рейтинг: +26490

      JTherry > acor94 1 минуту назад

      очень "свежая мысль" про газпрём - спёрли активы Амкара и на этом поднялись, а потом, конечно, газ и все такое прочее...) а пса в госдуму отправили - "зализывать"...

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