Попов согласен с Божовичем: «ЦСКА выиграл Кубок в 2008 году только с помощью судей. «Амкар» тогда убили!»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов отреагировал на слова Миодрага Божовича о финале Кубка России в 2008 году.

«Амкар» уступил ЦСКА в серии пенальти.

Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».

Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

Ранее Божович заявил: «Усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок, своровал!»

«Мы тогда не выиграли, расстроились. Божович вел себя нормально. Могу с полной уверенностью сказать, что ЦСКА выиграл тот матч только с помощью судей. Нас тогда убили!

В первом тайме должны были удалять Вагнера Лав, он шипами меня боднул в лицо. Все было в крови, я играл всю игру потом в повязке со шрамом! Судья этот момент пропустил, странно, да?

Потом второй гол они забили с вне игры. И третий момент – пенальти мы били возле фанатов ЦСКА. Вот и сами думайте, кто поработал с судьями», – сказал Попов.

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