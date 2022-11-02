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    Божович: «Усатый Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок России!»

    Бывший главный тренер «Амкара» Миодраг Божович вспомнил поражение от ЦСКА в серии пенальти в финале Кубка России в 2008 году.

    – Расскажу то, что никогда не говорил: когда я с «Амкаром» вышел в финал Кубка России, этот усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок, своровал!

    – Гинер что-нибудь купил в том финале Кубка России с арбитром Сухиной?

    – Нет, я этого не говорил. Все прекрасно знают, что Газзаев всегда работал с судьями, договаривался с ними. Я хочу сказать лишь одно: «Слава России!» Я люблю Россию.

    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11828

      Алексей З 21 минуту назад

      Странно.
      В серии пенальти , похоже , ворота Амкара были длиннее метра на 2 ?
      Идиотизм чистой воды.
      Сейчас процветает ещё один , если бы не слово Умярова, то Фомин забил бы.
      Спартак всех купил !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16218

      Fusballer 45 минут назад

      Точно бухой))) А Газзаев - пёс!)))

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      Рейтинг: +240

      $c@R > Fusballer 34 минуты назад

      А у спертака только Зенит всё всегда покупает, а лошодюшня и особенно свинарня нет, не могла)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6945

      Из Твери Леха 51 минуту назад

      Миодрагу больше не наливать.

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