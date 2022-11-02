Божович: «Усатый Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок России!»

Бывший главный тренер «Амкара» Миодраг Божович вспомнил поражение от ЦСКА в серии пенальти в финале Кубка России в 2008 году.

– Расскажу то, что никогда не говорил: когда я с «Амкаром» вышел в финал Кубка России, этот усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок, своровал!

– Гинер что-нибудь купил в том финале Кубка России с арбитром Сухиной?

– Нет, я этого не говорил. Все прекрасно знают, что Газзаев всегда работал с судьями, договаривался с ними. Я хочу сказать лишь одно: «Слава России!» Я люблю Россию.