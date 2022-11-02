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  • Божович: «Усатый Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок России!»

Божович: «Усатый Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок России!»

2 ноября 2022, 14:23
7

Бывший главный тренер «Амкара» Миодраг Божович вспомнил поражение от ЦСКА в серии пенальти в финале Кубка России в 2008 году.

– Расскажу то, что никогда не говорил: когда я с «Амкаром» вышел в финал Кубка России, этот усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок, своровал!

– Гинер что-нибудь купил в том финале Кубка России с арбитром Сухиной?

– Нет, я этого не говорил. Все прекрасно знают, что Газзаев всегда работал с судьями, договаривался с ними. Я хочу сказать лишь одно: «Слава России!» Я люблю Россию.

  • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
  • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок ЦСКА Амкар-Пермь Газзаев Валерий Божович Миодраг Гинер Евгений
Комментарии (7)
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Из Твери Леха
1667388323
Миодрагу больше не наливать.
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Fusballer
1667388677
Точно бухой))) А Газзаев - пёс!)))
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Красногвардейчик
1667396293
А вот за эти слова про Газзаева, нужно к судебной ответственности привлечь.....,,все знают,, отличный аргумент для суда)
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ALEX ML
1667396954
Убожевич ты обижайся на того, кто тебе зеркало подарит. Чмошник убогий
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САДЫЧОК
1667456193
Эта помойка , прикрывается громкими словами , про Россию . Гнать и не допускать его !
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Spirit_78
1667920687
Реально ему моча в голову ударила)) Разговорился)
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