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    Самедов назвал причину отмены матча Россия – Босния

    Экс-футболист сборной России Александр Самедов объяснил страхом отказ Боснии и Герцеговины проводить товарищескую встречу между национальными командами.

    «Было бы хорошо, если бы матч Россия – Босния состоялся, однако в нынешней ситуации все может быть. Так решили, ничего теперь не изменить.

    Сначала согласились, потом подняли недовольство. Видимо чего-то побоялись, поэтому и решили отказаться от матча. Страх послужил причиной.

    После такого, думаю вполне возможно, что нам не удастся договориться с европейскими командами о товарищеских матчах», – сказал Самедов.

    • Игра была запланирована на 19 ноября.
    • Сборная России в ноябре проведет товарищеские встречи с Таджикистаном и, вероятно, Узбекистаном.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12098

      ВетеR 48 минут назад

      нужно искать соперников посильнее Монголия, Таджикистан)
      те не испугаются

      0
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      Рейтинг: +6013

      Давид59 1 час назад

      А почему не Колосков или кто из Федерации? Самедов объяснил...

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