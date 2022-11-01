Самедов назвал причину отмены матча Россия – Босния

Экс-футболист сборной России Александр Самедов объяснил страхом отказ Боснии и Герцеговины проводить товарищескую встречу между национальными командами.

«Было бы хорошо, если бы матч Россия – Босния состоялся, однако в нынешней ситуации все может быть. Так решили, ничего теперь не изменить.

Сначала согласились, потом подняли недовольство. Видимо чего-то побоялись, поэтому и решили отказаться от матча. Страх послужил причиной.

После такого, думаю вполне возможно, что нам не удастся договориться с европейскими командами о товарищеских матчах», – сказал Самедов.