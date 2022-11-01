Самедов назвал причину отмены матча Россия – Босния

нужно искать соперников посильнее Монголия, Таджикистан)
те не испугаются
Экс-футболист сборной России Александр Самедов объяснил страхом отказ Боснии и Герцеговины проводить товарищескую встречу между национальными командами.
«Было бы хорошо, если бы матч Россия – Босния состоялся, однако в нынешней ситуации все может быть. Так решили, ничего теперь не изменить.
Сначала согласились, потом подняли недовольство. Видимо чего-то побоялись, поэтому и решили отказаться от матча. Страх послужил причиной.
После такого, думаю вполне возможно, что нам не удастся договориться с европейскими командами о товарищеских матчах», – сказал Самедов.
- Игра была запланирована на 19 ноября.
- Сборная России в ноябре проведет товарищеские встречи с Таджикистаном и, вероятно, Узбекистаном.