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    Босния и Герцеговина объявила об отмене товарищеского матча с Россией в Санкт-Петербурге

    Матч сборной России против Боснии, назначенный на 19 ноября, отменен.

    На заседании футбольного союза Боснии и Герцеговины было принято решение отложить проведение игры. Товарищеский матч может состояться позднее.

    • Матч должен был пройти в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

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    Источник: сайт футбольного союза Боснии и Герцеговины

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3231

      acor94 27 минут назад

      Конечно отменили. Русские на 17ое число уже договорились с таджиками играть. Я думаю наши испугались, после Киргизии, что пропустят мячиков 6 и сами решили поставить матч с другими азиатами на эти же даты, а босницам только это и надо. Отмена матча в связи с тем, что русские играют с таджиками, ловко придумали))

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      Рейтинг: +2622

      BlackMurder 1 час назад

      Я считаю , что футбол в россии надо отменить

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      Рейтинг: +5093

      neim > BlackMurder 1 час назад

      Ни кому не интересно, что ты считаешь, тем более в таком, хохло-бандеровском духе.

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      Рейтинг: +469

      R-W_warrior 2 часа назад

      Ну и шли б в ж̶о̶п̶у̶ НАТО.. .

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      Рейтинг: +461

      Эном айс 2 часа назад

      Гыы... Какая неожиданность.)Тогда вернёмся к первоисточнику.
      «‎Не брат ты мне,.... ...............»

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