Босния и Герцеговина объявила об отмене товарищеского матча с Россией в Санкт-Петербурге

Конечно отменили. Русские на 17ое число уже договорились с таджиками играть. Я думаю наши испугались, после Киргизии, что пропустят мячиков 6 и сами решили поставить матч с другими азиатами на эти же даты, а босницам только это и надо. Отмена матча в связи с тем, что русские играют с таджиками, ловко придумали))
Матч сборной России против Боснии, назначенный на 19 ноября, отменен.
На заседании футбольного союза Боснии и Герцеговины было принято решение отложить проведение игры. Товарищеский матч может состояться позднее.
- Матч должен был пройти в Санкт-Петербурге.
- УЕФА одобрил его проведение.
- Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.