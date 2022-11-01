Ловчев: «Нормальный специалист не пойдет в «Химки». Гогниев поплыл»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Химок» от «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ.

– Это итог того, что происходит в «Химках» последние пару лет. Сколько уже тренеров поменялось. Только Юран – то ли два, то ли три раза тренировал. А ведь у каждого тренера свои взгляды на футбол. Вот и стало все валиться.

Мне кажется, в этом году «Химки» уже не воспрянут. Тем более, мы не знаем, какое решение будет принято по поводу Гогниева. Но нормальный специалист туда не пойдет.

– После этого матча главной темой для обсуждения стало поведение Спартака Гогниева. Что скажете – сдали нервы?

– Мне нравились взгляды Гогниева на футбол. Но он пришел в такой клуб, где в последние годы происходило то, о чем мы говорили выше, и поплыл.

Он попал в среду, где ему что-то навязывают. И Гогниев не выдержал – очень некрасиво повел себя в отношении футболистов, журналистов. Но это тоже тренерский опыт.