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    Ловчев: «Нормальный специалист не пойдет в «Химки». Гогниев поплыл»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Химок» от «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ.

    – Это итог того, что происходит в «Химках» последние пару лет. Сколько уже тренеров поменялось. Только Юран – то ли два, то ли три раза тренировал. А ведь у каждого тренера свои взгляды на футбол. Вот и стало все валиться.

    Мне кажется, в этом году «Химки» уже не воспрянут. Тем более, мы не знаем, какое решение будет принято по поводу Гогниева. Но нормальный специалист туда не пойдет.

    – После этого матча главной темой для обсуждения стало поведение Спартака Гогниева. Что скажете – сдали нервы?

    – Мне нравились взгляды Гогниева на футбол. Но он пришел в такой клуб, где в последние годы происходило то, о чем мы говорили выше, и поплыл.

    Он попал в среду, где ему что-то навязывают. И Гогниев не выдержал – очень некрасиво повел себя в отношении футболистов, журналистов. Но это тоже тренерский опыт.

    • «Химки» не побеждают 15 матчей подряд.
    • Команда идет в зоне вылета.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11794

      Алексей З 6 минут назад

      Гогниев просто слабый тренер, не уровня РПЛ.
      Все вспоминают Аланию , а что он с ней добился ? Один прекрасный чумовой штрафной на Кубок с Зенитом и ВСЁ.
      Его убрали и Алания идёт на первом месте в 1 лиге. Вот и подумайте.

      0
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      Рейтинг: +587

      gunstilzit 58 минут назад

      Гогниев ведет себя как трамвайное хамло!
      Культурный Гаджиев и невоспитанный Гогниев.
      Почувствуйте разницу советского и российского воспитания Кавказа.

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      Рейтинг: +5212

      Enter2006 1 час назад

      Гогниев уже не поплыл, а тонет, вместе с ФК Химки...

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      Рейтинг: +17595

      Cleaner 1 час назад

      Не согласен я с Ловчевым. Гогниев НЕ ПОПЛЫЛ. Гогниев тренер в лучшем случае УРОВНЯ ФНЛ. А понтов у него, будто он раз пять Лигу чемпионов в качестве тренера брал. Потому и результаты у Химок такие. Тренер НЕ ТЯНЕТ команду уровня РПЛ.

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      Рейтинг: +717

      SLADE2019 1 час назад

      Так любой поплывет, когда в клубе ряженные бегают туда-сюда, ладаном пичкают стадион, депутат непонятный в роли пресс-секретаря. Плюс, считаю, что мозги Гогниева оказались неготовыми к такой работе. А воспрять команда может. Игроки в целом нормальные. Дурь всякую околофутбольную убрать и всем легче там станет.

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