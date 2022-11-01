Экс-игрок «Зенита»: «В Люксембурге дворники получают 5 тысяч чистыми!»

Тилль: «Зарплаты футболиста в Люксембурге не хватает, чтобы прокормить семью. Приходится подрабатывать» 2018 год.
https://bombardir.ru/news/564276-Till-Zarplaty-futbolista-v-Lyuksemburge-ne-hvataet-chtoby-prokormit-semyu-Prihoditsya-podrabatyvat
Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал о зарплатах в Люксембурге.
«Конечно, были и почтальоны, и клерки в сборной. Другое дело, что в Люксембурге почтальон получает 6-7 тысяч евро. Неплохая зарплата, правда?
Помнишь, как у нас раньше говорили: «Не будешь хорошо учиться — станешь дворником»? Здесь дворники пятeрку чистыми получают! А если он ещe играет в футбол, за сборную, у него тысяч 15 на руки набегает, уже после вычета налогов. На такие деньги можно прекрасно жить.
Даже во второй немецкой Бундеслиге не везде столько платят», — сказал Зарицкий.
- Зарицкий выступал за сборную Люксембурга с 1998 по 2001-й год.