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  • Экс-игрок «Зенита»: «В Люксембурге дворники получают 5 тысяч чистыми!»

Экс-игрок «Зенита»: «В Люксембурге дворники получают 5 тысяч чистыми!»

1 ноября 2022, 10:37
3

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал о зарплатах в Люксембурге.

«Конечно, были и почтальоны, и клерки в сборной. Другое дело, что в Люксембурге почтальон получает 6-7 тысяч евро. Неплохая зарплата, правда?

Помнишь, как у нас раньше говорили: «Не будешь хорошо учиться — станешь дворником»? Здесь дворники пятeрку чистыми получают! А если он ещe играет в футбол, за сборную, у него тысяч 15 на руки набегает, уже после вычета налогов. На такие деньги можно прекрасно жить.

Даже во второй немецкой Бундеслиге не везде столько платят», — сказал Зарицкий.

  • Зарицкий выступал за сборную Люксембурга с 1998 по 2001-й год.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Люксембург
Комментарии (3)
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alp
1667290072
это, конечно, здОрово. но хорошо бы осветить вопрос стоимости жизни в Люксембурге. а то инфа выглядит как корм для хомячков
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SPb78
1667290736
чего он пи......т про такие зарплаты у дворников https://zarplatymira.ru/dohod/luxembourg-uroven-zarplat
Ответить
SPb78
1667293389
Тилль: «Зарплаты футболиста в Люксембурге не хватает, чтобы прокормить семью. Приходится подрабатывать» 2018 год. https://bombardir.ru/news/564276-Till-Zarplaty-futbolista-v-Lyuksemburge-ne-hvataet-chtoby-prokormit-semyu-Prihoditsya-podrabatyvat
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