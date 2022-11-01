Экс-игрок «Зенита»: «В Люксембурге дворники получают 5 тысяч чистыми!»

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал о зарплатах в Люксембурге.

«Конечно, были и почтальоны, и клерки в сборной. Другое дело, что в Люксембурге почтальон получает 6-7 тысяч евро. Неплохая зарплата, правда?

Помнишь, как у нас раньше говорили: «Не будешь хорошо учиться — станешь дворником»? Здесь дворники пятeрку чистыми получают! А если он ещe играет в футбол, за сборную, у него тысяч 15 на руки набегает, уже после вычета налогов. На такие деньги можно прекрасно жить.

Даже во второй немецкой Бундеслиге не везде столько платят», — сказал Зарицкий.