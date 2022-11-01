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    Экс-игрок «Зенита»: «В Люксембурге дворники получают 5 тысяч чистыми!»

    Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал о зарплатах в Люксембурге.

    «Конечно, были и почтальоны, и клерки в сборной. Другое дело, что в Люксембурге почтальон получает 6-7 тысяч евро. Неплохая зарплата, правда?

    Помнишь, как у нас раньше говорили: «Не будешь хорошо учиться — станешь дворником»? Здесь дворники пятeрку чистыми получают! А если он ещe играет в футбол, за сборную, у него тысяч 15 на руки набегает, уже после вычета налогов. На такие деньги можно прекрасно жить.

    Даже во второй немецкой Бундеслиге не везде столько платят», — сказал Зарицкий.

    • Зарицкий выступал за сборную Люксембурга с 1998 по 2001-й год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      SPb78 19 минут назад

      Тилль: «Зарплаты футболиста в Люксембурге не хватает, чтобы прокормить семью. Приходится подрабатывать» 2018 год.
      https://bombardir.ru/news/564276-Till-Zarplaty-futbolista-v-Lyuksemburge-ne-hvataet-chtoby-prokormit-semyu-Prihoditsya-podrabatyvat

      0
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      Рейтинг: +11

      SPb78 1 час назад

      чего он пи......т про такие зарплаты у дворников
      https://zarplatymira.ru/dohod/luxembourg-uroven-zarplat

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      Рейтинг: +10726

      alp 1 час назад

      это, конечно, здОрово. но хорошо бы осветить вопрос стоимости жизни в Люксембурге. а то инфа выглядит как корм для хомячков

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