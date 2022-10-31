Агент Головина рассказал, готов ли хавбек «Монако» сыграть против Таджикистана и Узбекистана

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что игрок ждет вызов в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.
«Саша всегда с удовольствием едет играть за сборную и всегда ждeт этого вызова. Для него нет никакой разницы, официальная ли это игра или товарищеская.
Просто вы сами знаете, что есть логистические моменты и ещe ряд моментов, которые сейчас связаны», – сказал Клюев.
- Сборная России сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном.
- Матчи состоятся 17 и 20 ноября соответственно.
Источник: Metaratings