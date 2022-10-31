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    Агент Головина рассказал, готов ли хавбек «Монако» сыграть против Таджикистана и Узбекистана

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что игрок ждет вызов в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

    «Саша всегда с удовольствием едет играть за сборную и всегда ждeт этого вызова. Для него нет никакой разницы, официальная ли это игра или товарищеская.

    Просто вы сами знаете, что есть логистические моменты и ещe ряд моментов, которые сейчас связаны», – сказал Клюев.

    • Сборная России сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном.
    • Матчи состоятся 17 и 20 ноября соответственно.

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    Источник: Metaratings

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