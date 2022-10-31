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    Российский игрок «Црвены Звезды» Голдин: «Сербия более футбольная страна, чем Россия»

    Российский полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин объяснил, почему считает Сербию более футбольной страной, чем Россию.

    — Какая страна более футбольная — Россия или Сербия?

    — На мой взгляд, Сербия. Здесь абсолютно все увлечены футболом: дедушки, бабушки, женщины, мужчины, дети. В том же Белграде все болеют либо за «Звезду», либо за «Партизан». Но есть и другие люди, которые болеют еще за какие‑то клубы, но их сильно меньше, особенно в столице.

    Любовь к футболу здесь прививается с детства, с раннего возраста ребенок уже ходит на трибуны. Плюс для некоторых ребят футбол здесь — это шанс выбиться в люди, зарабатывать хорошие деньги, из‑за чего футболистов тут очень много.

    Да, во многих странах так же, но в Сербии это ощущается по‑особенному.

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    Источник: «Матч ТВ»

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