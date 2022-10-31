Слуцкий оценил работу Игнашевича в «Балтике»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о тренерском стиле Сергея Игнашевича, который возглавляет «Балтику».

– Пресс-служба «Рубина» презентовала этот матч, как противостояние учителя и ученика. На ваш взгляд, футбол, который Сергей Игнашевич строит в «Балтике», похож на тот, что вы строили в ЦСКА в свое время?

– Ты не можешь строить один и тот же футбол в разных командах, даже с разными составами одной и той же команды.

Есть считанное количество тренеров в мире, которые могут строить футбол, как говорил Лобановский, «под систему», где футболисты подстраиваются под систему.

Как правило все-таки система подстраивается под футболистов, потому что ты можешь прервать любую систему. Если футболисты не готовы к твоим требованиям, то требования нужно менять.

Я не стал бы сравнивать. То, что у Сергея Николаевича есть свое видение и своя философия, и то, что «Балтика» является безусловно тренерской командой, это однозначно.

А насколько что сопоставимо и похоже? Даже «Балтика» прошлого сезона и «Балтика» этого сезона не очень похожи, потому что меняются люди.

Главное, чтобы при любом варианте состава прослеживалось то, что тренер от команды требует. У Сергея Николаевича это явно прослеживается.

«Рубин» и «Балтика» сыграли вничью (3:3) в 16-м туре Первой лиги.

Казанцы идут на 5-м месте в таблице первенства, калининградцы – на 2-м.

Как дела у Слуцкого и «Рубина». Фанаты требуют его отставки: клуб уже вылетел из Кубка и далек от первого места