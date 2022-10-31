Италия может заменить Тунис на ЧМ-2022, Миранчук забил «Милану», победы «Спартака» и «Зенита» и другие новости

Роналду считает возвращение в «МЮ» катастрофой

Тунису грозит отстранение от ЧМ-2022. Стало известно, кто может его заменить

Фанаты «Химок» выступили с обращением к губернатору. Они считают, что клуб позорят, и не против вылета в КФК

«Крылья» победили «Пари НН», уступая до 92-й минуты. Бейл забил на 10-й добавленной

Гол Головина помог «Монако» победить «Анжер»

Дзюба вновь не попал в заявку «Адана Демирспор»

«Спартак» победил «Торпедо» и вернулся на 2-е место

Промес вышел на чистое первое место в списке бомбардиров сезона РПЛ

«Зенит» победил «Краснодар», забив на 87-й минуте с пенальти

Миранчук забил гол «Милану» с передачи Влашича