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Италия может заменить Тунис на ЧМ-2022, Миранчук забил «Милану», победы «Спартака» и «Зенита» и другие новости

31 октября 2022, 00:55
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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eugen-han
1667192532
Отстранение по надуманному предлогу - это уже политика, которая увы уже вторглась в футбол давно и надолго. Если Тунис отцепят наглым образом, то им добро пожаловать в евроазиатскую мировую лигу, которую по сути и идеи должна учредить Россия. Но по факту кто-то чего-то ждёт и ожидает, не понимая того, что уже в скором времени футбол, европейский в первую очередь будут превращать в организацию лояльных сообществу лгбт по типу олимпийского движения на сегодняшний день. России нужно создавать свою повестку в спорте и в частности в футболе, а союзников и единомышленников на самом деле найдется предостаточно и большее количество стран в мире.
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