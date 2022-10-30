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  • ⚡ РПЛ. «Крылья» победили «Пари НН», уступая до 92-й минуты. Г. Бейл забил на 10-й добавленной

⚡ РПЛ. «Крылья» победили «Пари НН», уступая до 92-й минуты. Г. Бейл забил на 10-й добавленной

30 октября 2022, 16:04
13

«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Самарцы уступали в счете до 92-й минуты. Победный гол на десятой добавленной минуте с пенальти забил Гленн Бейл.

Команда из Нижнего Новгорода заканчивала встречу вдевятером. Красные карточки получили Даниил Пенчиков и Кирилл Гоцук.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 32 (с пенальти); 1:1 – Гоцук, 90+2 (в свои ворота); 2:1 – Бейл, 90+10 (с пенальти).

Удаления: нет – Пенчиков, 79; Гоцук, 90+8.

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Комментарии (13)
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Sviro
1667135157
Вот что значит бороться до последней не минуты даже, секунды!!! С победой, КрыСоветы!!!!!!!!!!!!!!!
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knikos
1667135313
Саратовское чудо , сказал комментатор , хм ... Крылья играли лучше и им воздалось за старание и упорство ! Никакого чуда ! Серёга классно сыграл , жаль , что низом в основном бил , забыл , видимо , как в "девятки" ложил . Мои поздравления самарским болелам !
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волчарик
1667135471
Крылья молодцы,я рад.
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slavа0508
1667135650
Молодцы Крылья проявили характер и волю смогли вырвать победу ,,,
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deinego77@yandex.ru
1667135739
С победой Крылья!!!!
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knikos
1667135834
И в тоже время , Гоцука немного жаль , хоть и рад победе Крыльев. Хоть я и против Спама , но ... смотрите , какой ЦЗ !!!
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Fusballer
1667136774
Бейл в Реале сдулся, а в Самаре - рулит!
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portero
1667137464
Крылья с победой!!! А то явно команде невезло с набиранием очков, то судьи отберут то у самих косяки... Удачи в дальнейших играх!!!!
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Ill Ich
1667142070
"Крылья" - молодцы! И вообще, заметил такую особенность молодой команды Осинькина - они способны здорово прибавить в концовке. Сегодня эта способность стала решающей.
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zigbert
1667157875
Молодцы Крылья, бились до конца и были вознаграждены. Крылья Советов с победой!
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