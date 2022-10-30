⚡ РПЛ. «Крылья» победили «Пари НН», уступая до 92-й минуты. Г. Бейл забил на 10-й добавленной

«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Самарцы уступали в счете до 92-й минуты. Победный гол на десятой добавленной минуте с пенальти забил Гленн Бейл.

Команда из Нижнего Новгорода заканчивала встречу вдевятером. Красные карточки получили Даниил Пенчиков и Кирилл Гоцук.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 32 (с пенальти); 1:1 – Гоцук, 90+2 (в свои ворота); 2:1 – Бейл, 90+10 (с пенальти).

Удаления: нет – Пенчиков, 79; Гоцук, 90+8.

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