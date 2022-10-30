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    ⚡ РПЛ. «Крылья» победили «Пари НН», уступая до 92-й минуты. Г. Бейл забил на 10-й добавленной

    «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

    Самарцы уступали в счете до 92-й минуты. Победный гол на десятой добавленной минуте с пенальти забил Гленн Бейл.

    Команда из Нижнего Новгорода заканчивала встречу вдевятером. Красные карточки получили Даниил Пенчиков и Кирилл Гоцук.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 32 (с пенальти); 1:1 – Гоцук, 90+2 (в свои ворота); 2:1 – Бейл, 90+10 (с пенальти).

    Удаления: нет – Пенчиков, 79; Гоцук, 90+8.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +113

      Болотоход 40 минут назад

      А стыдно то за зен
      ит че то.

      1
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      Рейтинг: +66271

      portero 58 минут назад

      Крылья с победой!!!
      А то явно команде невезло с набиранием очков, то судьи отберут то у самих косяки...
      Удачи в дальнейших играх!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16034

      Fusballer 1 час назад

      Бейл в Реале сдулся, а в Самаре - рулит!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      Спартач80 1 час назад

      Красавы соседи-с победой!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11108

      knikos 1 час назад

      И в тоже время , Гоцука немного жаль , хоть и рад победе Крыльев. Хоть я и против Спама , но ... смотрите , какой ЦЗ !!!

      0
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      Рейтинг: +3735

      minaev23 1 час назад

      С победой Крылья!!!!

      1
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      Рейтинг: +26537

      slavutiq70 1 час назад

      Молодцы Крылья проявили характер и волю смогли вырвать победу ,,,

      2
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      Рейтинг: +2587

      волчарик 1 час назад

      Крылья молодцы,я рад.

      2
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      Рейтинг: +11108

      knikos 1 час назад

      Саратовское чудо , сказал комментатор , хм ... Крылья играли лучше и им воздалось за старание и упорство ! Никакого чуда ! Серёга классно сыграл , жаль , что низом в основном бил , забыл , видимо , как в "девятки" ложил . Мои поздравления самарским болелам !

      5
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      Рейтинг: +1695

      Sviro 1 час назад

      Вот что значит бороться до последней не минуты даже, секунды!!! С победой, КрыСоветы!!!!!!!!!!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +11108

      knikos > Sviro 1 час назад

      Фианл ЛЧ , МЮ-Бавария ... не помню , какой год . Кто хочет , тот добьётся !

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