Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тунису грозит отстранение от ЧМ-2022. Стало известно, кто может его заменить

Тунису грозит отстранение от ЧМ-2022. Стало известно, кто может его заменить

30 октября 2022, 11:59
27

В ФИФА допускают возможность отстранения сборной Туниса от ЧМ-2022.

Причина – слова министра молодежи и спорта страны Камеля Дегиша, который намекнул на роспуск Федерации футбола Туниса. Согласно правилам ФИФА, государство не может вмешиваться в дела футбола.

В случае отстранения Туниса команду заменит Италия, поскольку она идет в рейтинге ФИФА выше всех команд, не участвующих в ЧМ-2022, пишет французская газета Le Parisien.

  • Тунис должен сыграть в одной группе с Данией, Францией и Австралией.
  • На прошлом ЧМ Тунис не вышел из группы.
  • ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

Еще по теме:
Месси отреагировал на татуировку Отаменди со своим изображением 2
Защитник сборной Аргентины сделал на животе татуировку с изображением Месси 1
Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало 5
Источник: ВВС
Чемпионат мира Италия Тунис
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
justozavr
1667120541
Сколько итальянцы занесли?))
Ответить
Беспонтий
1667120695
до ирана не добраться до кого бы до.баться?
Ответить
slavа0508
1667123114
Ну как же тогда отстранение наших клубов ???Это же сплошная политика а не спорт ,,,какое то двоякое у ФИФА мнение ,,,
Ответить
Аристократ Олжик
1667123227
Логично пытаться пропихнуть Италию вместо Африканской страны. Странно что место Туниса не предложили Украине. Пора расформировывать ФИФА и УЕФА, и создавать новые футбольные организации спортивного, а не фашистко-политического направления
Ответить
Enter2006
1667123405
"Согласно правилам ФИФА, государство не может вмешиваться в дела футбола." А ФИФА в дела государства вмешиваться может - уже доказано!
Ответить
vadikrew
1667125437
По-моему кто-то где-то задался целью впихнуть макаронников на чм наилюбой ценой, не просто любой. И этим овцам посрать как и насколько прискорбно это выглядет со стороны. Просто посмешище.
Ответить
BarStep
1667135695
Лихорадочные поиски козла отпущения.. ФИФА со своими филиалами, сделайте просто - создавайте уж некий клуб неприкасаемых, а остальных добирайте для массовки..
Ответить
ААМ
1667135991
ФИФА и УЕФА отстранив Россию от ЧМ и ЛЧ по политическим причинам похоронили себя, как не политические спортивные организации.
Ответить
Из Твери Леха
1667151856
Римская империя снова одолевает Карфаген?)
Ответить
фанат джигурды
1667152166
А почему именно Италия? Почему не Мали? Почему не Македония? Перед тем ЧМ Перу хотели отстранить в пользу макаронников. Сейчас Иран, потом Тунис, и снова в пользу макаронников. Сделайте их тогда неприкасаемыми что ли!!! Самим не смешно? Платини послематчевые пенальти отменить предлагал, а всё из-за того, что Трезиге не забил))))))))))))
Ответить
Главные новости
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
6
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
7
Все новости
Все новости
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+