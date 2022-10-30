Тунису грозит отстранение от ЧМ-2022. Стало известно, кто может его заменить

В ФИФА допускают возможность отстранения сборной Туниса от ЧМ-2022.

Причина – слова министра молодежи и спорта страны Камеля Дегиша, который намекнул на роспуск Федерации футбола Туниса. Согласно правилам ФИФА, государство не может вмешиваться в дела футбола.

В случае отстранения Туниса команду заменит Италия, поскольку она идет в рейтинге ФИФА выше всех команд, не участвующих в ЧМ-2022, пишет французская газета Le Parisien.