Тунису грозит отстранение от ЧМ-2022. Стало известно, кто может его заменить

В ФИФА допускают возможность отстранения сборной Туниса от ЧМ-2022.
Причина – слова министра молодежи и спорта страны Камеля Дегиша, который намекнул на роспуск Федерации футбола Туниса. Согласно правилам ФИФА, государство не может вмешиваться в дела футбола.
В случае отстранения Туниса команду заменит Италия, поскольку она идет в рейтинге ФИФА выше всех команд, не участвующих в ЧМ-2022, пишет французская газета Le Parisien.
- Тунис должен сыграть в одной группе с Данией, Францией и Австралией.
- На прошлом ЧМ Тунис не вышел из группы.
- ЧМ-2022 стартует 20 ноября.
Источник: ВВС