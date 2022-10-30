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    Тунису грозит отстранение от ЧМ-2022. Стало известно, кто может его заменить

    В ФИФА допускают возможность отстранения сборной Туниса от ЧМ-2022.

    Причина – слова министра молодежи и спорта страны Камеля Дегиша, который намекнул на роспуск Федерации футбола Туниса. Согласно правилам ФИФА, государство не может вмешиваться в дела футбола.

    В случае отстранения Туниса команду заменит Италия, поскольку она идет в рейтинге ФИФА выше всех команд, не участвующих в ЧМ-2022, пишет французская газета Le Parisien.

    • Тунис должен сыграть в одной группе с Данией, Францией и Австралией.
    • На прошлом ЧМ Тунис не вышел из группы.
    • ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

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    Источник: ВВС

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5161

      Enter2006 33 минуты назад

      "Согласно правилам ФИФА, государство не может вмешиваться в дела футбола."
      А ФИФА в дела государства вмешиваться может - уже доказано!

      2
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      Рейтинг: +2204

      Аристократ Олжик 36 минут назад

      Логично пытаться пропихнуть Италию вместо Африканской страны. Странно что место Туниса не предложили Украине. Пора расформировывать ФИФА и УЕФА, и создавать новые футбольные организации спортивного, а не фашистко-политического направления

      4
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      Рейтинг: +140

      adekvat0726 36 минут назад

      Прям так исключать команду слишком жестко, пусть лучше в наказание назначат стыковой матч с Италией и на деле докажут что они достойны ЧМ несмотря ни на какую политику

      0
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      Рейтинг: +26534

      slavutiq70 37 минут назад

      Ну как же тогда отстранение наших клубов ???Это же сплошная политика а не спорт ,,,какое то двоякое у ФИФА мнение ,,,

      3
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      Рейтинг: +712

      SLADE2019 43 минуты назад

      Я думаю, Бомбардир решил внести суматоху. Паритет количества стран от континентов должен быть соблюден, поэтому Тунис заменит африканская страна. С другой стороны, увидеть Италию гораздо интереснее, чем африканцев.

      1
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      Рейтинг: +4257

      Oldtrafford83 53 минуты назад

      Согласно правилам ФИФА, государство не может вмешиваться в дела футбола.- ну да ну да))

      2
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      Рейтинг: +66269

      portero 1 час назад

      Как же эти макаронники обнаглели обосрались в отборе, теперь начались подковерные игры, мастера взяток и родкупа взчлись за привычное дело. Если взятка в интересах страны, то итальянцев это не взятка и не преступление.....

      0
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      Рейтинг: +6830

      Беспонтий 1 час назад

      до ирана не добраться
      до кого бы до.баться?

      9
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      Рейтинг: +730

      justozavr 1 час назад

      Сколько итальянцы занесли?))

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      Рейтинг: +109

      Болотоход > justozavr 1 час назад

      Не мели чушь(!

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      Рейтинг: +839

      Rabinovi_ch > 1 час назад

      При чем, что Тунис представляет не Европу, а Африку, т.е заменять должны Африканской страной...

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      Рейтинг: +13901

      playsh > Rabinovi_ch 42 минуты назад

      Заменяют согласно рейтинга команд,не прошедших квалификацию,континент не имеет никакого значения.Италия в ней первая.

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