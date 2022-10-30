РПЛ. «Спартак» победил «Торпедо» и вернулся на 2-е место. Команда не проигрывает 9 матчей подряд

«Спартак» в 15-м туре РПЛ победил дома «Торпедо». Единственный гол забил Квинси Промес.
Нидерландец вышел на чистое первое место в списке бомбардиров сезона РПЛ (12 голов).
Спартаковцы поднялись на второе место. «Торпедо» по-прежнему идут последним.
«Спартак» не проигрывает девять матчей подряд.
У «Торпедо» в сезоне РПЛ одна победа.
Команды встретились впервые с 2015 года.
Россия. РПЛ. 15-й тур
Спартак (Москва) – Торпедо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Промес, 50.
Источник: Бомбардир.ру