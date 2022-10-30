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    РПЛ. «Спартак» победил «Торпедо» и вернулся на 2-е место. Команда не проигрывает 9 матчей подряд

    «Спартак» в 15-м туре РПЛ победил дома «Торпедо». Единственный гол забил Квинси Промес.

    Нидерландец вышел на чистое первое место в списке бомбардиров сезона РПЛ (12 голов).

    Спартаковцы поднялись на второе место. «Торпедо» по-прежнему идут последним.

    «Спартак» не проигрывает девять матчей подряд.

    У «Торпедо» в сезоне РПЛ одна победа.

    Команды встретились впервые с 2015 года.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Спартак (Москва) – Торпедо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Промес, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии67
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      Рейтинг: +652

      Zenit40k 14 минут назад

      Ваш кубок никому не нужен ,там все играют вторыми составами ,до старости будете гордиться что там Зенит обыграли один раз ,гыгы
      показатель чемпионат ,и лч если бы была , Зенит бы не меньше четвертьфинала бы доходил ,это всем понятно с таким уровнем игры ,какой есть сейчас

      0
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      Рейтинг: +2723

      фанат джигурды 36 минут назад

      Как-то скучно в комментах...
      Лигейный, употреби боярина да яви супермысль, а то твои сотоварищи совсем не справляются)))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2655

      a_who 1 час назад

      С победой друзья !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8080

      vladik12 > a_who 1 час назад

      Лиха беда начало!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +652

      Zenit40k 1 час назад

      Уже опять пишут про чемпионство свинки ,забыли где ваше место ,я напомню ,оно 10 )ждём вас во втором круге на Газпром арене ,опять устроим порно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8080

      vladik12 > Zenit40k 1 час назад

      Скройся, епта.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      Болотоход > Zenit40k 1 час назад

      Клиника!!!!

      1
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      Рейтинг: +1186

      шахта Заполярная > Zenit40k 55 минут назад

      Грязные вы уже на кубок устроили. Это вы забыли где было ваше место, а ано то на помойке то в первой лиге было. Так что не вонючим указывать.

      1
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      Рейтинг: +5176

      Enter2006 2 часа назад

      КБ молодцы! Торпедо жаль, легендарный клуб был в своё время... Говорю как есть.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +98657

      zigbert 2 часа назад

      А кто ждал легкой победы? Зенит победил Торпедо с превеликим трудом. ЦСКА оба матча проиграл. Но молодцы сумели взять три очка.
      Всех болельщиков Спартака с победой!

      9
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      Рейтинг: +11127

      alex1951 > zigbert 2 часа назад

      Уже поздравлял ...правда не тебя лично,извини....
      Добавлю...ситуация кардинально поменяется в скором времени....или я ничего не понимаю в колбасных обрезках...гони меня)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11127

      alex1951 > zigbert 1 час назад

      Шур,если все плоховато ,то не пиши..понял куда.

      0
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      Рейтинг: +221

      $c@R 2 часа назад

      Ой , а что ж свинячья стайка торпедо только 1-0 выйграл? Помню они про Зенит что-то хрюкали?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +636

      Спартач80 > $c@R 2 часа назад

      Сгинь немытая-вонища на ветке.

      5
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      Рейтинг: +131

      Болотоход 2 часа назад

      Чуйка! Думаю бычки дадут под зад Зениту.

      6
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      Рейтинг: +8080

      vladik12 > Болотоход 2 часа назад

      Было бы здорово!

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      Рейтинг: +17862

      житель СПб 2 часа назад

      Поздравим Спартак с победой! Торпедо - смотрелось хорошо. Временами - не везло.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16108

      NewLife 2 часа назад

      Все время хотелось спросить Талалаева: где твои лыжи ?

      4
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