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  • РПЛ. «Спартак» победил «Торпедо» и вернулся на 2-е место. Команда не проигрывает 9 матчей подряд

РПЛ. «Спартак» победил «Торпедо» и вернулся на 2-е место. Команда не проигрывает 9 матчей подряд

30 октября 2022, 18:27
66

«Спартак» в 15-м туре РПЛ победил дома «Торпедо». Единственный гол забил Квинси Промес.

Нидерландец вышел на чистое первое место в списке бомбардиров сезона РПЛ (12 голов).

Спартаковцы поднялись на второе место. «Торпедо» по-прежнему идут последним.

«Спартак» не проигрывает девять матчей подряд.

У «Торпедо» в сезоне РПЛ одна победа.

Команды встретились впервые с 2015 года.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Спартак (Москва) – Торпедо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Промес, 50.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо
Комментарии (66)
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FС Spаrtак
1667143727
с победой всех!!!
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rash1959
1667143758
Тяжело, но это победа. Спасибо команде.
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Fancyfall
1667143881
всех КБ с победой!
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SPACE TRUCKIN
1667143882
всех КБ с победой! натужные,тяжёлые - но три очка!
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oyabun
1667144021
Какая то вымученная победа получилась. На минималках. Снова много технического брака, неточных передач и множество нереализованных моментов. Однако 3 очка взяли и это главное. С Победой, красно-белые!
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NewLife
1667144244
Трудная игра, отчасти из-за пижонства Соболева и Промеса. Немного не везло в завершении и судейка чуток мешал играть. Неудачный матч для Хлусевича, плохой матч для Пруцева, провальный матч для Зобнина. Корявая, но все-таки победа. !!
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"supermax"
1667144558
с победой спартачи! тяжеловато, но все же
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Павелий
1667144971
Почти дотянули до чемпионского графика нашей лиги. Кто-то скажет, что надо набирать 60 очков, но 66 (2,2 за игру) надёжнее. Если во втором круге не сбавлять и обыграть Зенит, то мы ещё посмотрим, кто окажется наверху.
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zigbert
1667146650
А кто ждал легкой победы? Зенит победил Торпедо с превеликим трудом. ЦСКА оба матча проиграл. Но молодцы сумели взять три очка. Всех болельщиков Спартака с победой!
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Enter2006
1667147004
КБ молодцы! Торпедо жаль, легендарный клуб был в своё время... Говорю как есть.
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