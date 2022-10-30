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    Фанаты «Химок» выступили с обращением к губернатору. Они считают, что клуб позорят, и не против вылета в КФК

    Опубликовано заявление болельщиков «Химок». Они недовольны происходящим в клубе.

    «От лица фанатского актива и простых болельщиков, которые пронесли любовь к клубу сквозь года, сотни выездов и домашек, хотелось бы выразить принципиальную позицию по поводу происходящего с нашим клубом.

    Считаем текущее руководство клуба профессионально непригодным и полностью дискредитировавшим себя, в первую очередь – шоумена Романа Терюшкова, который, несмотря на свои «заявления» оказывает прямое влияние на все ключевые решения в клубе посредством дропа-пиджака, своего бывшего заместителя, а ныне «генерального директора» Николая Оленева, «менеджеров» Кыласовых и других «новых» работников клуба, выгнанных ранее из других подмосковных муниципальных и областных организаций в виду своей профессиональной непригодности. Всем очевидно, что данные персонажи пришли «работать» в клуб не от хорошей жизни – любой уважающий себя человек не пойдет работать в клуб под руководством Терюшкова.

    За этот короткий период руководства клубом новой командой «менеджеров» были достигнуты следующие победы:

    – задержки с выплатами заработной платы игрокам;

    – полное отсутствие спортивного результата;

    – отсутствие диалога с болельщиками и активом клуба, все наши предложения о встречах были проигнорированы;

    – повсеместное упоминание футбольного клуба «Химки» в негативном ключе в абсолютно всех СМИ, чрезмерное заигрывание с религией и патриотизмом;

    – ставка на неизвестных игроков с сомнительным происхождением и низкими игровыми показателями (Гудиев, Садыгов, Чежия, Ахмаев, Дулаев) вместо парней, которые уже доказывали свою состоятельность в позапрошлом году (Данилкин, Тихий, Идову, Камышев, Филин, Кухарчук, Лантратов);

    – фейковые «фанаты» за деньги на трибунах с розданными перед матчем флагами и шарфами, которые не знают ни одного заряда, сгон бюджетников из муниципальных организаций Химок;

    Выражаем крайне негативное отношение и отсутствие уважения к тренерскому составу, а именно к тренеру Гогниеву и его позорящим клуб поведением в публичном пространстве, за его сделку с совестью и фактическое согласие с работой в клубе, где на поле выходят игроки в отсутствие спортивного принципа. Нам с такими не по пути.

    Призываем губернатора подмосковья А.Ю. Воробьева разорвать партнeрские отношения со спонсорами клуба в лице Хотьковского автомоста и прекращение каких-либо контактов с футбольным клубом Туфана Садыгова ввиду полной бессмысленности существования в данном состоянии футбольного клуба «Химки» и дискредитации спортивной части Подмосковья в целом, так как нанесен существенный урон имиджу подмосковного футбола.

    Никому в нашем городе не нужна премьер-лига такими жертвами, мы уже давно пришли к выводу, что с удовольствием вернемся на трибуны в низших лигах, а быть может и на первенство КФК, но без самодуров и полностью профессионально непригодных людей в руководстве клуба, которые безвозвратно дискредитировали себя.

    Призываем всех вышеназванных персонажей добровольно покинуть клуб и перестать позорить себя и нас.

    Они здесь на время, мы – навсегда!».

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • У команды 15 матчей подряд без побед.
    • Накануне в 15-м туре РПЛ «Химки» проиграли «Динамо» (1:6).

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13903

      playsh 15 минут назад

      Ребята,удачи Вам против ГДюшника Терюшкова,Садыгова и прочей нечестивой мафии.
      Желаю Вам отстоять симпатичную команду в симпатичном Подмосковном городке.

      0
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      Рейтинг: +235

      Ill Ich 31 минуту назад

      Положение плачевно, крик души понятен. Только очень трудно себе представить, что подмосковный губернатор это услышит, вмешается и решением сверху уберёт нынешнее руководство клуба. Других забот сейчас, наверняка, и так хватает. Да и желающих поиграть в наши весьма затратные футбольные бирюльки сходу не найдётся. Так что придётся терпеть и ждать, когда всё ненужное сгниёт и отвалится.

      1
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      Рейтинг: +2096

      моэм 1 час назад

      1. Будь в наличии фанаты , тогда они только при одном намёке на увольнение Юрана должны были обозначить свою позицию , протестами на трибунах , у стадиона , в интернете ....а после увольнения Юрана можно было бы перевернуть машины Садыгова и Терюшкова , как это принято в Италии и разнести полстадиона ...НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ПРОИЗОШЛО ! ...2. вывод - фанатов у Химок нет ! ...3. а НЕФАНАТАМ не надо торопить руководство , которое итак постоянно занято тем чтобы Химки попали в КФК .

      0
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      Рейтинг: +933

      Юрэс 2 часа назад

      Фанаты у Химок!?!?!?
      С очка дьявола ШТОЛИ !?!?!?+?+

      0
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      Рейтинг: +3940

      Питерский князь 2 часа назад

      Фагатов и футболистов выслать на магадан и дело с концом.
      :))))

      0
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      Рейтинг: +1339

      moskowcity-petrv 3 часа назад

      Где вы были когда Юрана снимали.надо было ещё тогда кипеш устраивать.проснулись

      2
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      Рейтинг: +17

      volgserg@mail.ru 3 часа назад

      При чем тут Глушаков? Проблемы в руководстве.

      2
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      Рейтинг: +6842

      Беспонтий 3 часа назад

      текст от копирайтера
      мысли от души
      удачи вам ребята
      и химкам

      4
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      Рейтинг: +151

      Romeo 123 3 часа назад

      Где глушаков там большие проблемы

      0
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      Рейтинг: +8062

      vladik12 3 часа назад

      У "Химок" есть фанаты, офигеть. Я в шоке.

      4
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      Рейтинг: +2537

      Ruryu > vladik12 3 часа назад

      Не всем,ведь,болеть за столичные клубы.... Кто-то и "маленьким" симпатизирует.

      2
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      Рейтинг: +17

      volgserg@mail.ru > vladik12 3 часа назад

      Москвичи и питерцы всегда в шоке, когда узнают что где то еще в России люди живут.

      1
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