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  • Фанаты «Химок» выступили с обращением к губернатору. Они считают, что клуб позорят, и не против вылета в КФК

Фанаты «Химок» выступили с обращением к губернатору. Они считают, что клуб позорят, и не против вылета в КФК

30 октября 2022, 13:45
13

Опубликовано заявление болельщиков «Химок». Они недовольны происходящим в клубе.

«От лица фанатского актива и простых болельщиков, которые пронесли любовь к клубу сквозь года, сотни выездов и домашек, хотелось бы выразить принципиальную позицию по поводу происходящего с нашим клубом.

Считаем текущее руководство клуба профессионально непригодным и полностью дискредитировавшим себя, в первую очередь – шоумена Романа Терюшкова, который, несмотря на свои «заявления» оказывает прямое влияние на все ключевые решения в клубе посредством дропа-пиджака, своего бывшего заместителя, а ныне «генерального директора» Николая Оленева, «менеджеров» Кыласовых и других «новых» работников клуба, выгнанных ранее из других подмосковных муниципальных и областных организаций в виду своей профессиональной непригодности. Всем очевидно, что данные персонажи пришли «работать» в клуб не от хорошей жизни – любой уважающий себя человек не пойдет работать в клуб под руководством Терюшкова.

За этот короткий период руководства клубом новой командой «менеджеров» были достигнуты следующие победы:

– задержки с выплатами заработной платы игрокам;

– полное отсутствие спортивного результата;

– отсутствие диалога с болельщиками и активом клуба, все наши предложения о встречах были проигнорированы;

– повсеместное упоминание футбольного клуба «Химки» в негативном ключе в абсолютно всех СМИ, чрезмерное заигрывание с религией и патриотизмом;

– ставка на неизвестных игроков с сомнительным происхождением и низкими игровыми показателями (Гудиев, Садыгов, Чежия, Ахмаев, Дулаев) вместо парней, которые уже доказывали свою состоятельность в позапрошлом году (Данилкин, Тихий, Идову, Камышев, Филин, Кухарчук, Лантратов);

– фейковые «фанаты» за деньги на трибунах с розданными перед матчем флагами и шарфами, которые не знают ни одного заряда, сгон бюджетников из муниципальных организаций Химок;

Выражаем крайне негативное отношение и отсутствие уважения к тренерскому составу, а именно к тренеру Гогниеву и его позорящим клуб поведением в публичном пространстве, за его сделку с совестью и фактическое согласие с работой в клубе, где на поле выходят игроки в отсутствие спортивного принципа. Нам с такими не по пути.

Призываем губернатора подмосковья А.Ю. Воробьева разорвать партнeрские отношения со спонсорами клуба в лице Хотьковского автомоста и прекращение каких-либо контактов с футбольным клубом Туфана Садыгова ввиду полной бессмысленности существования в данном состоянии футбольного клуба «Химки» и дискредитации спортивной части Подмосковья в целом, так как нанесен существенный урон имиджу подмосковного футбола.

Никому в нашем городе не нужна премьер-лига такими жертвами, мы уже давно пришли к выводу, что с удовольствием вернемся на трибуны в низших лигах, а быть может и на первенство КФК, но без самодуров и полностью профессионально непригодных людей в руководстве клуба, которые безвозвратно дискредитировали себя.

Призываем всех вышеназванных персонажей добровольно покинуть клуб и перестать позорить себя и нас.

Они здесь на время, мы – навсегда!».

  • «Химки» идут в зоне вылета.
  • У команды 15 матчей подряд без побед.
  • Накануне в 15-м туре РПЛ «Химки» проиграли «Динамо» (1:6).

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1667126822
У "Химок" есть фанаты, офигеть. Я в шоке.
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Romeo 123
1667127393
Где глушаков там большие проблемы
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Беспонтий
1667128234
текст от копирайтера мысли от души удачи вам ребята и химкам
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volgserg@mail.ru
1667129715
При чем тут Глушаков? Проблемы в руководстве.
Ответить
moskowcity-petrv
1667129922
Где вы были когда Юрана снимали.надо было ещё тогда кипеш устраивать.проснулись
Ответить
Юрэс
1667131867
Фанаты у Химок!?!?!? С очка дьявола ШТОЛИ !?!?!?+?+
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моэм
1667137309
1. Будь в наличии фанаты , тогда они только при одном намёке на увольнение Юрана должны были обозначить свою позицию , протестами на трибунах , у стадиона , в интернете ....а после увольнения Юрана можно было бы перевернуть машины Садыгова и Терюшкова , как это принято в Италии и разнести полстадиона ...НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ПРОИЗОШЛО ! ...2. вывод - фанатов у Химок нет ! ...3. а НЕФАНАТАМ не надо торопить руководство , которое итак постоянно занято тем чтобы Химки попали в КФК .
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Ill Ich
1667139050
Положение плачевно, крик души понятен. Только очень трудно себе представить, что подмосковный губернатор это услышит, вмешается и решением сверху уберёт нынешнее руководство клуба. Других забот сейчас, наверняка, и так хватает. Да и желающих поиграть в наши весьма затратные футбольные бирюльки сходу не найдётся. Так что придётся терпеть и ждать, когда всё ненужное сгниёт и отвалится.
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Plyash
1667140011
Ребята,удачи Вам против ГДюшника Терюшкова,Садыгова и прочей нечестивой мафии. Желаю Вам отстоять симпатичную команду в симпатичном Подмосковном городке.
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Enter2006
1667144138
Подпишусь под каждым словом!!! Клуб из Подмосковья явно сливают, нужно это остановить! Как только уволили Юрана в августе я ни одного матча не посетил на стадионе, ранее почти все посещал, и таких много. Всё верно написали. Пусть первая лига даже, но без этих мудаков в руководстве ФК ХИМКИ! Не дайте убить клуб сволочам!
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