Фанаты «Химок» выступили с обращением к губернатору. Они считают, что клуб позорят, и не против вылета в КФК

Опубликовано заявление болельщиков «Химок». Они недовольны происходящим в клубе.

«От лица фанатского актива и простых болельщиков, которые пронесли любовь к клубу сквозь года, сотни выездов и домашек, хотелось бы выразить принципиальную позицию по поводу происходящего с нашим клубом.

Считаем текущее руководство клуба профессионально непригодным и полностью дискредитировавшим себя, в первую очередь – шоумена Романа Терюшкова, который, несмотря на свои «заявления» оказывает прямое влияние на все ключевые решения в клубе посредством дропа-пиджака, своего бывшего заместителя, а ныне «генерального директора» Николая Оленева, «менеджеров» Кыласовых и других «новых» работников клуба, выгнанных ранее из других подмосковных муниципальных и областных организаций в виду своей профессиональной непригодности. Всем очевидно, что данные персонажи пришли «работать» в клуб не от хорошей жизни – любой уважающий себя человек не пойдет работать в клуб под руководством Терюшкова.

За этот короткий период руководства клубом новой командой «менеджеров» были достигнуты следующие победы:

– задержки с выплатами заработной платы игрокам;

– полное отсутствие спортивного результата;

– отсутствие диалога с болельщиками и активом клуба, все наши предложения о встречах были проигнорированы;

– повсеместное упоминание футбольного клуба «Химки» в негативном ключе в абсолютно всех СМИ, чрезмерное заигрывание с религией и патриотизмом;

– ставка на неизвестных игроков с сомнительным происхождением и низкими игровыми показателями (Гудиев, Садыгов, Чежия, Ахмаев, Дулаев) вместо парней, которые уже доказывали свою состоятельность в позапрошлом году (Данилкин, Тихий, Идову, Камышев, Филин, Кухарчук, Лантратов);

– фейковые «фанаты» за деньги на трибунах с розданными перед матчем флагами и шарфами, которые не знают ни одного заряда, сгон бюджетников из муниципальных организаций Химок;

Выражаем крайне негативное отношение и отсутствие уважения к тренерскому составу, а именно к тренеру Гогниеву и его позорящим клуб поведением в публичном пространстве, за его сделку с совестью и фактическое согласие с работой в клубе, где на поле выходят игроки в отсутствие спортивного принципа. Нам с такими не по пути.

Призываем губернатора подмосковья А.Ю. Воробьева разорвать партнeрские отношения со спонсорами клуба в лице Хотьковского автомоста и прекращение каких-либо контактов с футбольным клубом Туфана Садыгова ввиду полной бессмысленности существования в данном состоянии футбольного клуба «Химки» и дискредитации спортивной части Подмосковья в целом, так как нанесен существенный урон имиджу подмосковного футбола.

Никому в нашем городе не нужна премьер-лига такими жертвами, мы уже давно пришли к выводу, что с удовольствием вернемся на трибуны в низших лигах, а быть может и на первенство КФК, но без самодуров и полностью профессионально непригодных людей в руководстве клуба, которые безвозвратно дискредитировали себя.

Призываем всех вышеназванных персонажей добровольно покинуть клуб и перестать позорить себя и нас.

Они здесь на время, мы – навсегда!».