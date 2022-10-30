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    Роналду считает возвращение в «МЮ» катастрофой (Джонатан Клегг)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает катастрофой возвращение в клуб в 2021 году. Об этом пишет The Sun со ссылкой на готовящуюся к выходу в свет книгу журналиста Джонатана Клегга.

    Португальца не устраивает:

    • выступление клуба в прошлом сезоне под руководством Ральфа Рангника;
    • отсутствие изменений в клубе за последние 13 лет;
    • физическая форма партнеров, которая уступает его кондициям;
    • отсутствие инвестиций в тренировочную базу клуба.

    Роналду пытался покинуть «МЮ» еще летом.

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    Источник: The Sun

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