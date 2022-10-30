Роналду считает возвращение в «МЮ» катастрофой (Джонатан Клегг)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает катастрофой возвращение в клуб в 2021 году. Об этом пишет The Sun со ссылкой на готовящуюся к выходу в свет книгу журналиста Джонатана Клегга.
Португальца не устраивает:
- выступление клуба в прошлом сезоне под руководством Ральфа Рангника;
- отсутствие изменений в клубе за последние 13 лет;
- физическая форма партнеров, которая уступает его кондициям;
- отсутствие инвестиций в тренировочную базу клуба.
Роналду пытался покинуть «МЮ» еще летом.
Источник: The Sun