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    Главчич: «В «Химках» плохая ситуация. Нам очень тяжело»

    Полузащитник «Химок» Неманья Главчич поговорил о ситуации в команде.

    «Что касается команды в целом, у нас сейчас сложные времена, плохая ситуация в команде, нам очень тяжело играть. Мы должны тренироваться больше. Нам нужно выиграть всего лишь один матч, тогда у нас появится уверенность.

    Я верю и должен верить, что ситуация в команде нормализуется и мы начнeм показывать результат. Команда в это также верит», – сказал Главчич.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Команда не побеждает с 7 августа.
    • «Химки» вновь может возглавить Сергей Юран.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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