Главчич: «В «Химках» плохая ситуация. Нам очень тяжело»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич поговорил о ситуации в команде.

«Что касается команды в целом, у нас сейчас сложные времена, плохая ситуация в команде, нам очень тяжело играть. Мы должны тренироваться больше. Нам нужно выиграть всего лишь один матч, тогда у нас появится уверенность.

Я верю и должен верить, что ситуация в команде нормализуется и мы начнeм показывать результат. Команда в это также верит», – сказал Главчич.