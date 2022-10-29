Нагорных: «В матче с ЦСКА все увидели, что «Локомотив» добавляет. Мы набираем обороты»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Как оценю игру? Думаю, все сегодня увидели, что команда работает, добавляет. Хочу поблагодарить игроков, тренеров и болельщиков, которые сегодня пришли поддержать команду. Это очень правильно и важно в такие сложные моменты. Думаю, что мы набираем обороты. Наверное, все-таки более справедливой сегодня была бы ничья, но это спорт — были моменты, мы их не использовали. Будем еще добавлять.

Что касается судейства, то, по-моему, судья сегодня отработал правильно», – сказал Нагорных.