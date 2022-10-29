Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Нагорных: «В матче с ЦСКА все увидели, что «Локомотив» добавляет. Мы набираем обороты»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

    «Как оценю игру? Думаю, все сегодня увидели, что команда работает, добавляет. Хочу поблагодарить игроков, тренеров и болельщиков, которые сегодня пришли поддержать команду. Это очень правильно и важно в такие сложные моменты. Думаю, что мы набираем обороты. Наверное, все-таки более справедливой сегодня была бы ничья, но это спорт — были моменты, мы их не использовали. Будем еще добавлять.

    Что касается судейства, то, по-моему, судья сегодня отработал правильно», – сказал Нагорных.

    Новости по теме
    Булыкин: «ЦСКА полматча с «Локомотивом» отбивался» 1
    «Локомотив» установил личный антирекорд
    Лукин – лучший игрок матча против «Локомотива». Это его дебют в РПЛ
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2022 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11