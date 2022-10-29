Гогниев: «Верю в чудеса. Сделаем из «Химок» конфетку»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6) дал понять, что его не стоит увольнять.

«У ребят огромное желание. Есть психологическое давление и другие факторы, о которых не скажешь. У нас есть ребята и из второй команды. Да, у Дулаева лишний вес, но он вышел и хорошо смотрелся. Некоторые выходят и не делают того, что нам бы хотелось.

Есть чудеса и есть реалии. Как тренер я верю в чудеса. Если каждый сыграет на своeм уровне, на 101 процент, мы выиграем эти матчи. Результаты очень плохие, много пропускаем. Надо признаться, мы очень плохо готовы. Мне это разгребать. Точно знаю, мы это разгребeм, если дадут возможность сделать из команды «Химки» конфетку», – сказал Гогниев, чьи слова приводит «Чемпионат»..

«Но знаю, что если мне дадут время, я смогу все это разгрести и сделать из команды «Химки» конфетку. Мы это сделаем. И такие игры делают нас только сильнее», – такую цитату тренера приводит телеграм-канал «Матч ТВ».