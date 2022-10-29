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    «У Гогниева, видимо, есть больные темы». Комментатор Дурасов – о перепалке с тренером «Химок»

    Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов раскрыл подробности предматчевого интервью с главным тренером «Химок» Спартаком Гогниевым, из-за которого в перерыве игры 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6) между ними случилась стычка.

    • Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским.
    • После этого тренер «Химок» сорвался на Дурасова.
    • В ходе общения он использовал нецензурную лексику.

    – Ничего не случилось. Просто у Спартака Гогниева, видимо, есть больные темы. Его можно понять. У его команды беда с результатами и игрой. Он пытается всячески находить плюсы, но минусы не замечать нельзя. На этих минусах и были основаны вопросы. Например, мистика с возвращением Идову в заявку. Я просто спросил, почему так.

    – Его задела именно эта тема?

    – Было три вопроса. Первый был связан с его фразой на пресс-конференции. Ему уже что-то не понравилось, хотя вопрос абсолютно нормальный.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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