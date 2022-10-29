«У Гогниева, видимо, есть больные темы». Комментатор Дурасов – о перепалке с тренером «Химок»

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов раскрыл подробности предматчевого интервью с главным тренером «Химок» Спартаком Гогниевым, из-за которого в перерыве игры 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6) между ними случилась стычка.

Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским.

После этого тренер «Химок» сорвался на Дурасова.

В ходе общения он использовал нецензурную лексику.

– Ничего не случилось. Просто у Спартака Гогниева, видимо, есть больные темы. Его можно понять. У его команды беда с результатами и игрой. Он пытается всячески находить плюсы, но минусы не замечать нельзя. На этих минусах и были основаны вопросы. Например, мистика с возвращением Идову в заявку. Я просто спросил, почему так.

– Его задела именно эта тема?

– Было три вопроса. Первый был связан с его фразой на пресс-конференции. Ему уже что-то не понравилось, хотя вопрос абсолютно нормальный.