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    «Единственный вариант – сыграть где-нибудь в ФНЛ». Петржела – о перспективах Дзюбы

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о будущем нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

    «Артему уже не хватает скорости, а без нее невозможно играть в современный футбол.

    У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант – вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ», – сказал Петржела.

    • В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
    • Летом он тренировался с «Рубином», который выступает в Первой лиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +341

      Таврида 4 минуты назад

      Скорость у Дзюбы как раз нормальная, но он ленивый и кривоногий, и с выносливостью не в порядке - с Кипром полностью сдох к 70-й минуте.

      0
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      Рейтинг: +7702

      nik55 4 минуты назад

      из дерева труха сыпется ------один вариант в ворота вместо штанги

      0
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      Рейтинг: +6806

      Беспонтий 10 минут назад

      власта
      а тебе
      теперь сыграть придётся только в парке
      на скамейке

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      Ответить
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      Рейтинг: +5143

      Enter2006 50 минут назад

      В медиалиге! А почему бы и нет? ))

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