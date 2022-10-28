«Единственный вариант – сыграть где-нибудь в ФНЛ». Петржела – о перспективах Дзюбы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о будущем нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.
«Артему уже не хватает скорости, а без нее невозможно играть в современный футбол.
У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант – вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ», – сказал Петржела.
- В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
- Летом он тренировался с «Рубином», который выступает в Первой лиге.
Источник: «Спорт-Экспресс»