Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черевченко объяснил, почему осенью отказался возвращаться к тренерской работе

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о ситуации со своим трудоустройством.

    «Сейчас не нужно дергаться, осталось меньше месяца до конца первой части сезона.

    Были конкретные предложения этой осенью от команд РПЛ. Отказался, потому что надо немного отдохнуть.

    Может быть, зимой окажусь в новой команде. Но не факт, что в России. Здесь надо хорошо общаться с агентами, иметь хороших друзей.

    Я не собираюсь сидеть возле гостиницы и напрашиваться на работу. Тренер не должен искать работу, она должна его искать», – заявил Черевченко.

    • Тренер покинул «Химки» в феврале 2022 года.
    • Клуб уволил его во второй раз за сезон. Первый был в октябре 2021-го.
    • Сообщалось, что Черевченко отказался возглавить «Факел».

    Новости по теме
    «Даже не обсуждается». Черевченко не верит в вылет «Локомотива» в Первую лигу 1
    «Локомотив» не собирается назначать Семина и Ротенберга. Клуб контактировал с двумя тренерами 4
    Черевченко: «Готов вернуться в «Локомотив»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +587

      gunstilzit 1 час назад

      Здесь надо хорошо общаться с агентами, иметь хороших друзей.

      Коррупционное болото.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11