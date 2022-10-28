Черевченко объяснил, почему осенью отказался возвращаться к тренерской работе

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о ситуации со своим трудоустройством.

«Сейчас не нужно дергаться, осталось меньше месяца до конца первой части сезона.

Были конкретные предложения этой осенью от команд РПЛ. Отказался, потому что надо немного отдохнуть.

Может быть, зимой окажусь в новой команде. Но не факт, что в России. Здесь надо хорошо общаться с агентами, иметь хороших друзей.

Я не собираюсь сидеть возле гостиницы и напрашиваться на работу. Тренер не должен искать работу, она должна его искать», – заявил Черевченко.