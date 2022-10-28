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  • Бояринцев считает, что 35-летний Глушаков пригодился бы нынешнему «Спартаку»

Бояринцев считает, что 35-летний Глушаков пригодился бы нынешнему «Спартаку»

28 октября 2022, 12:51
3

Бывший главный тренер «Родины» Денис Бояринцев считает, что полузащитник Денис Глушаков мог бы вернуться в «Спартак».

— Глушакову 35 лет, Зобнину — 28. Возраст влияет на стабильное выполнение такой работы?

— В целом возраст никак не влияет. Если футболист готов физически, он и показывает хорошие объемы. Вопрос в другом. Если бы Глушаков не выложился в матче со «Спартаком», у него были бы иные цифры. Важно помнить и о мотивации, которая есть у Дениса, чтобы играть на высоком уровне.

— Показатели Глушакова для его позиции на поле нормальные?

— Достаточно хорошие для игрока его амплуа.

— В нынешнем состоянии бывший капитан «Спартака» помог бы «красно‑белым»?

— Не так много матчей «Химок» видел, но по двигательной активности Глушакова и партнеров, которые его окружают, что тоже немаловажно, думаю, окажись Денис в текущем составе «Спартака», был бы помощником для команды.

  • Глушаков был капитаном «Спартака».
  • Он брал с командой РПЛ в 2017 году.
  • Игрок в Химках с 2020 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис Бояринцев Денис
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1666951640
В Спартаке сейчас, по видимому, нормальная атмосфера внутри команды, поэтому никакой деконсолидирующей силы ему в команде не надо, склоки и интриги пусть устраивает где нибудь в другом месте !!!
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nik55
1666951878
пенсионер на год-----пусть играет в другом клубе---хватит собирать шлак
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alefreddy
1666967026
староват будет не конкурент молодежи
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