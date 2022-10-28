Бояринцев считает, что 35-летний Глушаков пригодился бы нынешнему «Спартаку»

Бывший главный тренер «Родины» Денис Бояринцев считает, что полузащитник Денис Глушаков мог бы вернуться в «Спартак».

— Глушакову 35 лет, Зобнину — 28. Возраст влияет на стабильное выполнение такой работы?

— В целом возраст никак не влияет. Если футболист готов физически, он и показывает хорошие объемы. Вопрос в другом. Если бы Глушаков не выложился в матче со «Спартаком», у него были бы иные цифры. Важно помнить и о мотивации, которая есть у Дениса, чтобы играть на высоком уровне.

— Показатели Глушакова для его позиции на поле нормальные?

— Достаточно хорошие для игрока его амплуа.

— В нынешнем состоянии бывший капитан «Спартака» помог бы «красно‑белым»?

— Не так много матчей «Химок» видел, но по двигательной активности Глушакова и партнеров, которые его окружают, что тоже немаловажно, думаю, окажись Денис в текущем составе «Спартака», был бы помощником для команды.