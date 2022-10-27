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Петржела: «Черчесов сильнее и статуснее Карпина»

27 октября 2022, 22:23
4

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

  • Летом 2021 года Карпин сменил Черчесова в сборной России.
  • На клубном уровне Карпин возглавляет «Ростов», а Черчесов – венгерский «Ференцварош».

«На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в «Ференцвароше» хорошо работает.

Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее.

Жаль, что Карпину невозможно возглавить европейский клуб из-за ситуации в мире, но в будущем Валерий может стать одним из лучших тренеров Европы. Почему нет?» – сказал Петржела.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Ростов Россия Черчесов Станислав Петржела Властимил Карпин Валерий
Комментарии (4)
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ВетеR
1666900331
в каком месте статусные ?? в толщине жопы и лысине ?)
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Давид59
1666930636
Конечно посильнее. Такая масса!
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zarsm
1666963685
АХАХАХХАА
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Лев Львов
1666979716
А к чему ТАКИЕ сравнения?! Ну да! Домашний чемпионат. "Случайная" удачная группа. Что там ещё...? Ах да... Дзюба!
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