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    Петржела: «Черчесов сильнее и статуснее Карпина»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

    • Летом 2021 года Карпин сменил Черчесова в сборной России.
    • На клубном уровне Карпин возглавляет «Ростов», а Черчесов – венгерский «Ференцварош».

    «На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в «Ференцвароше» хорошо работает.

    Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее.

    Жаль, что Карпину невозможно возглавить европейский клуб из-за ситуации в мире, но в будущем Валерий может стать одним из лучших тренеров Европы. Почему нет?» – сказал Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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