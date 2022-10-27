Петржела: «Черчесов сильнее и статуснее Карпина»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

Летом 2021 года Карпин сменил Черчесова в сборной России.

На клубном уровне Карпин возглавляет «Ростов», а Черчесов – венгерский «Ференцварош».

«На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в «Ференцвароше» хорошо работает.

Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее.

Жаль, что Карпину невозможно возглавить европейский клуб из-за ситуации в мире, но в будущем Валерий может стать одним из лучших тренеров Европы. Почему нет?» – сказал Петржела.