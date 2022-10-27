Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич предположил, почему Гогниев отстранил трех игроков «Химок»

Генич предположил, почему Гогниев отстранил трех игроков «Химок»

27 октября 2022, 17:00
1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предположил, за что тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трех игроков от тренировок с основой клуба.

— За что Гогниев отстранил трех игроков: Тихого, Идову и Камышева?

— Не удивлюсь, если игроки усомнились в тренерских умениях Гогниева. Возможно, Идову отказался участвовать в хороводах. Не думаю, что он засветился в ночном клубе.

— Есть информация, что Камышева исключили из-за того, что он не так поздоровался с Гогниевым.

— Гогниев — эмоциональный человек, мог резко воспринять косой взгляд или ухмылку на тренировке. Тренеру может показаться, что не все понимают сложность положения клуба. Может быть, это сигнал остальным игрокам.

Ситуация в клубе катастрофическая, и никто нянчиться с вами не будет.

  • Химчане не побеждают с 7 августа.
  • Гогниев принял команду в сентябре.
  • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

Еще по теме:
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче 2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Гогниев Спартак
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1666880783
Кого я вижу! Нет, мне снится... Константин! Ну, что ты встал, как поц, и дрыгаешь, как цуцик! Куда Вы дели, Костя, модный габардин, Который брали мы на Малой Арнаутской? (А. Розенбаум)
Ответить
Главные новости
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
3
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
3
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
8
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
15
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
Все новости
Все новости
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
9
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
1
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
5
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
6
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
14
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
7
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+