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    Генич предположил, почему Гогниев отстранил трех игроков «Химок»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предположил, за что тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трех игроков от тренировок с основой клуба.

    — За что Гогниев отстранил трех игроков: Тихого, Идову и Камышева?

    — Не удивлюсь, если игроки усомнились в тренерских умениях Гогниева. Возможно, Идову отказался участвовать в хороводах. Не думаю, что он засветился в ночном клубе.

    — Есть информация, что Камышева исключили из-за того, что он не так поздоровался с Гогниевым.

    — Гогниев — эмоциональный человек, мог резко воспринять косой взгляд или ухмылку на тренировке. Тренеру может показаться, что не все понимают сложность положения клуба. Может быть, это сигнал остальным игрокам.

    Ситуация в клубе катастрофическая, и никто нянчиться с вами не будет.

    • Химчане не побеждают с 7 августа.
    • Гогниев принял команду в сентябре.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16064

      NewLife 1 час назад

      Кого я вижу! Нет, мне снится... Константин!
      Ну, что ты встал, как поц, и дрыгаешь, как цуцик!
      Куда Вы дели, Костя, модный габардин,
      Который брали мы на Малой Арнаутской?
      (А. Розенбаум)

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