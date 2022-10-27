Генич предположил, почему Гогниев отстранил трех игроков «Химок»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предположил, за что тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трех игроков от тренировок с основой клуба.

— За что Гогниев отстранил трех игроков: Тихого, Идову и Камышева?

— Не удивлюсь, если игроки усомнились в тренерских умениях Гогниева. Возможно, Идову отказался участвовать в хороводах. Не думаю, что он засветился в ночном клубе.

— Есть информация, что Камышева исключили из-за того, что он не так поздоровался с Гогниевым.

— Гогниев — эмоциональный человек, мог резко воспринять косой взгляд или ухмылку на тренировке. Тренеру может показаться, что не все понимают сложность положения клуба. Может быть, это сигнал остальным игрокам.

Ситуация в клубе катастрофическая, и никто нянчиться с вами не будет.