Генич предположил, почему Гогниев отстранил трех игроков «Химок»

Кого я вижу! Нет, мне снится... Константин!
Ну, что ты встал, как поц, и дрыгаешь, как цуцик!
Куда Вы дели, Костя, модный габардин,
Который брали мы на Малой Арнаутской?
(А. Розенбаум)
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предположил, за что тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трех игроков от тренировок с основой клуба.
— За что Гогниев отстранил трех игроков: Тихого, Идову и Камышева?
— Не удивлюсь, если игроки усомнились в тренерских умениях Гогниева. Возможно, Идову отказался участвовать в хороводах. Не думаю, что он засветился в ночном клубе.
— Есть информация, что Камышева исключили из-за того, что он не так поздоровался с Гогниевым.
— Гогниев — эмоциональный человек, мог резко воспринять косой взгляд или ухмылку на тренировке. Тренеру может показаться, что не все понимают сложность положения клуба. Может быть, это сигнал остальным игрокам.
Ситуация в клубе катастрофическая, и никто нянчиться с вами не будет.
- Химчане не побеждают с 7 августа.
- Гогниев принял команду в сентябре.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.