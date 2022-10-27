Олейников вспомнил, какими были Чалов и Кучаев в молодежке ЦСКА

Нападающий «Ахмата» Иван Олейников высказался о футболистах ЦСКА Фeдоре Чалове и Константине Кучаеве.
«По Феде Чалову было видно, что он хороший нападающий, который может вырасти в сильного форварда при должной работе. Многие ещe в школе понимали, что в перспективе Чалов – это игрок главной команды. Федя всегда много забивал, хорошо работал с мячом. Сейчас свои качества он только приумножил.
Костю Кучаева приглашали скауты уже в дубль. Думаю, за ним изначально следили с прицелом на главную команду. Насколько я помню, его почти сразу подтянули к основе.
Ребята — молодцы, что пробились. Наверное, всe зависело не только от них, но и от видения Гончаренко. Но раз Чалов и Кучаев сейчас в основной команде, то заслужили это своим трудом. Думаю, сейчас они являются одними из лидеров ЦСКА – это очень круто», — сказал Олейников.
- В этом сезоне 24-летний Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
- Кучаев в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 10 играх.