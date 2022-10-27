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    Газизов прокомментировал назначение нового тренера «Уфы»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, что команду возглавил Арслан Халимбеков.

    «Какие задачи были поставлены? Выправить ситуацию. Плюс эмоционально встряхнуть ребят. Нам нужно выходить из плохой зоны.

    Надеемся, все получится. Арслан Шарапутдинович прекрасно знает наш клуб, поэтому верим, что все будет хорошо», – заявил Газизов.

    • «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • В Первой лиге команда набрала 16 очков в 15 турах и идет на 13-м месте в таблице.
    • Халимбеков уже работал в башкирском клубе – он входил в тренерский штаб Вадима Евсеева.
    • Он сменил уволенного накануне Дениса Попова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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