«В «Уфе» футбола уже мало». Попов прокомментировал отставку после двух месяцев в клубе

Уже бывший главный тренер «Уфы» Денис Попов высказался по поводу своей отставки.

– Известно, что актив команды был против вашего ухода. Вы с ребята общались? И общались ли они с Шамилем Газизовым?

– Я не знаю, общались ли они с Газизовым. Со мной, да, встречались, звонили. Хотели, чтобы я остался. Сказал: «Ребята, есть руководитель, он принял решение. Значит, чем-то руководствовался. Я на ситуацию повлиять не могу – и есть ли во всем этом смысл?»

– Вы произнесли слово «спокойно». Но возможно ли спокойствие в «Уфе», где даже сложно обсуждать футбол, учитывая, что происходит внутри. Клуб реально может закрыться зимой?

– Нас же уведомили. О чем и говорю. Вся эта ситуация вокруг клуба непростая, на футболистов она давит. Когда получаешь уведомления, что через 2 месяца может полностью прекратиться финансирование, когда игрокам не выплачиваются премиальные…. У многих семьи, дети. Как им играть, зная все это? А если не дай бог – травма? Тут футбола уже мало. Больше околофутбола. Хотя ребятам надо отдать должное и сказать огромное спасибо за то, что они не опускают рук, продолжают работать, переживают за результат.