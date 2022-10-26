В Госдуме удивлены, что депутатов не пригласили на брифинг Минспорта по Fan ID

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что депутатов Госдумы не пригласили на брифинг Минспорта РФ по Fan ID.

«Позвали журналистов и РФС, а депутатов — нет. Мягко говоря, удивлены таким решением», — сказал Свищев.