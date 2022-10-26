В Госдуме удивлены, что депутатов не пригласили на брифинг Минспорта по Fan ID

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что депутатов Госдумы не пригласили на брифинг Минспорта РФ по Fan ID.
«Позвали журналистов и РФС, а депутатов — нет. Мягко говоря, удивлены таким решением», — сказал Свищев.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»