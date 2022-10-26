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    В Турции объяснили отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Коньяспором»

    Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба не попал в заявку на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора».

    По ситуации высказался турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан.

    «Дзюба сыграл ужасно в 1/64 Кубка Турции. Именно поэтому он не был включен в заявку команды на матч чемпионата Турции с «Коньяспором». Он не проходил предсезонные сборы с командой. А это важно!» – сказал Озджан.

    • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
    • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1039

      Красногвардейчик 44 минуты назад

      Оставался бы в Рубине это его уровень, но жадность сгубила

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9516

      САДЫЧОК 49 минут назад

      Втюхали бревно !

      0
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      Рейтинг: +2014

      Bozigit 1 час назад

      Звёздная болезнь

      0
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      Рейтинг: +7688

      nik55 1 час назад

      не знаете как теперь от него избавится ----поставить вместо штанги ворот

      0
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      Рейтинг: +3107

      FRZZ 1 час назад

      По всей видимости Дзюба будет повторять историю Кокорина в Фиорентине.

      0
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