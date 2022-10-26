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  • В Турции объяснили отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Коньяспором»

В Турции объяснили отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Коньяспором»

26 октября 2022, 09:23
8

Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба не попал в заявку на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора».

По ситуации высказался турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан.

«Дзюба сыграл ужасно в 1/64 Кубка Турции. Именно поэтому он не был включен в заявку команды на матч чемпионата Турции с «Коньяспором». Он не проходил предсезонные сборы с командой. А это важно!» – сказал Озджан.

  • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
  • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
  • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Коньяспор Дзюба Артем
Комментарии (8)
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nik55
1666767609
не знаете как теперь от него избавится ----поставить вместо штанги ворот
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Bozigit
1666768017
Звёздная болезнь
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САДЫЧОК
1666769039
Втюхали бревно !
Ответить
Красногвардейчик
1666769290
Оставался бы в Рубине это его уровень, но жадность сгубила
Ответить
odessakmv
1666782054
они только сейчас поняли, что он с ними сборы не проходил???
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zigbert
1666790204
Хорошего ждать не приходится.
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Enter2006
1666849445
Пусть одевает свой костюм дэдпула и в перерыве между таймами публику веселит. )
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