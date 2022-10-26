В Турции объяснили отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Коньяспором»

Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба не попал в заявку на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора».

По ситуации высказался турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан.

«Дзюба сыграл ужасно в 1/64 Кубка Турции. Именно поэтому он не был включен в заявку команды на матч чемпионата Турции с «Коньяспором». Он не проходил предсезонные сборы с командой. А это важно!» – сказал Озджан.