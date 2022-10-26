В Турции объяснили отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Коньяспором»

Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба не попал в заявку на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора».
По ситуации высказался турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан.
«Дзюба сыграл ужасно в 1/64 Кубка Турции. Именно поэтому он не был включен в заявку команды на матч чемпионата Турции с «Коньяспором». Он не проходил предсезонные сборы с командой. А это важно!» – сказал Озджан.
- За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
- Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
- Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».
Источник: «Спорт-Экспресс»