Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газизов хочет уволить Попова из «Уфы» в среду. Лидеры команды намерены отстоять тренера

    В среду 26 октября «Уфа» может отправить в отставку главного тренера Дениса Попова.

    «Главный тренер команды Денис Попов вызван к полудню в клуб — вероятно, гендиректор Шамиль Газизов планирует объявить об увольнении специалиста. В то же время группа лидеров-игроков команды выступает за продолжение работы с Поповым и намерена отстоять тренера.

    У гендиректор есть вопросы по результату, у футболистов — по ситуации с селекцией и обстановкой вокруг клуба, когда периодически появляется информация о возможном закрытии, что нервирует команду», – сообщает журналист Сергей Егоров.

    • «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • В Первой лиге команда набрала 16 очков в 15 турах и идет на 13-м месте в таблице.
    • На прошлой неделе в состав учредителей клуба вошла Республика Башкортостан.

    Новости по теме
    Первая лига. «Уфа» проиграла «Енисею». До зоны вылета – три очка
    Газизов ответил, доживет ли «Уфа» до конца сезона
    Башкирия вошла в состав учредителей «Уфы»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1475

      Artemka444 55 минут назад

      Это Газизова нужно уволить!!
      Из за него Уфы не станет!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11