Газизов хочет уволить Попова из «Уфы» в среду. Лидеры команды намерены отстоять тренера

В среду 26 октября «Уфа» может отправить в отставку главного тренера Дениса Попова.

«Главный тренер команды Денис Попов вызван к полудню в клуб – вероятно, гендиректор Шамиль Газизов планирует объявить об увольнении специалиста. В то же время группа лидеров-игроков команды выступает за продолжение работы с Поповым и намерена отстоять тренера.

У гендиректор есть вопросы по результату, у футболистов – по ситуации с селекцией и обстановкой вокруг клуба, когда периодически появляется информация о возможном закрытии, что нервирует команду», – сообщает журналист Сергей Егоров.