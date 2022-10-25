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    «Химки» жестко раскритиковали Собчак в заявлении на тему прихода священника на стадион

    «Химки» выпустили заявление на тему приглашения священника на домашний стадион.

    «К сведению Ксении Собчак, анонимного телеграмм-канала «Арена-незыгарь» и прочих блогеров.

    Просвещенное человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграмм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК «Химки».

    Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке. И что же пишут, о чем беспокоятся и что хотят обличить? Благословение и чин освещения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие.

    Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют.

    Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае.

    Кататься в катафалке, а потом припрятав хвост и копыта под белое платье невесты, ехать в карете с лошадьми в храм на Большой Никитской, где венчался Пушкин и Гончарова, а после – вечерний стриптиз в исполнении уже жены для широких масс – это и есть бесовский маскарад.

    Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!

    Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернет нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей», – говорится в заявлении «Химок».

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
    • Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    25.10.2022 23:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5967

      Красногорск_Фан 18 минут назад

      А в чем соль истории ? Садыгова изгоняли ?

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      Рейтинг: +717

      ScarlettOgusania 49 минут назад

      Вот это пост - смешали в кучу Собчак, православие и пи*ора Зыгаря) с масонов надо было начинать!

      0
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      Рейтинг: +23399

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Как по методичке, точно по методичке! Снимаю шляпу перед Химками.

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