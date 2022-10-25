«Химки» жестко раскритиковали Собчак в заявлении на тему прихода священника на стадион

«Химки» выпустили заявление на тему приглашения священника на домашний стадион.

«К сведению Ксении Собчак, анонимного телеграмм-канала «Арена-незыгарь» и прочих блогеров.

Просвещенное человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграмм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК «Химки».

Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке. И что же пишут, о чем беспокоятся и что хотят обличить? Благословение и чин освещения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие.

Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют.

Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае.

Кататься в катафалке, а потом припрятав хвост и копыта под белое платье невесты, ехать в карете с лошадьми в храм на Большой Никитской, где венчался Пушкин и Гончарова, а после – вечерний стриптиз в исполнении уже жены для широких масс – это и есть бесовский маскарад.

Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!

Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернет нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей», – говорится в заявлении «Химок».