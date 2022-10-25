«Лейпциг» и «Реал» назвали стартовые составы. На «Бомбардире» буде текстовый онлайн

Стали известны стартовые состав «Лейпцига» и «Реала» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Лейпциг»: Бласвич, Симакан, Гвардиол, Орбан, Раум, Айдара, Шлагер, Форсберг, Собослай, Нкунку, Андре Силва.
«Реал»: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Васкес, Кроос, Чуамени, Камавинга, Винисиус, Родриго, Асенсио.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.
- Мадридцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.
- «Лейпциг» идет на 2-м месте в группе с 6 очками.
Источник: Бомбардир.ру