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    Дуглас Сантос считает, что «Зенит» может пройти весь чемпионат без поражений

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

    – Очень хороший матч. Мы хотели показать отличную игру, а сыграли даже лучше, чем хотели. Мы очень рады победе и должны продолжать в том же духе.

    – Вы победили 7:0, а «Оренбург» обыграли 8:0. Как вы себя мотивируете после столь крупных побед?

    – Каждый раз мы играем, как в последний. Нам нужно сохранять тот же настрой и делать все, что зависит от нас. Если есть шанс забить, то мы стараемся его реализовывать. Это стремление и помогло нам победить 7:0.

    – Может ли «Зенит» пройти чемпионат без поражений?

    – Такие мысли возникают только у команды-чемпиона. Мы – как раз такая команда, и мы намерены продолжать играть так же. Чтобы стать чемпионами, мы должны выиграть все матчи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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