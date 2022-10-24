В Италии сообщили, что за Захаряном следят многие топ-клубы Серии А

Итальянский журналист Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис заявил, что полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном интересуются итальянские топ-клубы.

«Сейчас многие игроки из России могут заиграть в Италии. Почему нет? У вас есть много интересных футболистов.

За Захаряном следят многие топовые итальянские клубы. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Малкома и Карраскаля. «Венеция» хотела подписать Чалова.

Я считаю, сейчас многие российские игроки могут заиграть в Италии, если их стоимость не будет слишком высокой», — сказал Магистрис.