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    В Италии сообщили, что за Захаряном следят многие топ-клубы Серии А

    Итальянский журналист Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис заявил, что полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном интересуются итальянские топ-клубы.

    «Сейчас многие игроки из России могут заиграть в Италии. Почему нет? У вас есть много интересных футболистов.

    За Захаряном следят многие топовые итальянские клубы. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Малкома и Карраскаля. «Венеция» хотела подписать Чалова.

    Я считаю, сейчас многие российские игроки могут заиграть в Италии, если их стоимость не будет слишком высокой», — сказал Магистрис.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1094

      ВасяК 30 минут назад

      Я тоже за ним слежу!!!

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    • ...
      Рейтинг: +2245

      Бриг 47 минут назад

      Рано ему, не созрел пока.

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