В Италии сообщили, что за Захаряном следят многие топ-клубы Серии А

Итальянский журналист Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис заявил, что полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном интересуются итальянские топ-клубы.
«Сейчас многие игроки из России могут заиграть в Италии. Почему нет? У вас есть много интересных футболистов.
За Захаряном следят многие топовые итальянские клубы. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Малкома и Карраскаля. «Венеция» хотела подписать Чалова.
Я считаю, сейчас многие российские игроки могут заиграть в Италии, если их стоимость не будет слишком высокой», — сказал Магистрис.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
- Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.
Источник: Sport24