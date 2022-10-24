«Реал» убрал Модрича из заявки на матч с «Лейпцигом». Также не сыграют Бензема и Вальверде

«Реал» сообщил, что полузащитник Лука Модрич не поможет команде в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».
Изначально хорват был в заявке на матч, но сегодня его вывели из состава.
По информации El Chiringuito TV, у 37-летнего футболиста возникли проблемы с приводящей мышцей.
Также из-за повреждений не сыграют Федерико Вальверде и Карим Бензема.
- «Лейпциг» примет «Реал» во вторник в 22:00 мск.
- Мадридцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.
Источник: сайт «Реала»