«Реал» убрал Модрича из заявки на матч с «Лейпцигом». Также не сыграют Бензема и Вальверде

«Реал» сообщил, что полузащитник Лука Модрич не поможет команде в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

Изначально хорват был в заявке на матч, но сегодня его вывели из состава.

По информации El Chiringuito TV, у 37-летнего футболиста возникли проблемы с приводящей мышцей.

Также из-за повреждений не сыграют Федерико Вальверде и Карим Бензема.