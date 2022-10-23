АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу», «Астон Вилла» разгромила соперника в первом матче после отставки Джеррарда

«Тоттенхэм» в 13-м туре чемпионата Англии проиграл дома «Ньюкаслу». Единственный гол у хозяев забил Гарри Кейн.

Лондонцы идут на третьем месте, «Ньюкасл» расположился строчкой ниже.

В другой встрече «Астон Вилла» в первом матче после отставки менеджера Стивена Джеррарда разгромила «Брентфорд». Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

Англия. АПЛ. 13-й тур

Астон Вилла – Брентфорд – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Бэйли, 2; 2:0 – Ингс, 7; 3:0 – Ингс, 14 (с пенальти); 4:0 – Уоткинс, 59.

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уилсон, 31; 0:2 – Альмирон, 40; 1:2 – Кейн, 54.

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