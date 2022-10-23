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    «Соперник не удивил». Гогниев – после 0:5 от «Спартака»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал исход матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:5).

    «Соперник не удивил. Хотя, конечно, он всех удивляет уровнем мастерства. Очень важна психология. Никак не можем добиться того, что нужно забыть всe, что было. Очень большое давление на команду, его надо отодвинуть в сторону. Ребята психологически зажаты. Только победы могут разжать, придать уверенность», – сказал Гогниев.

    • Химчане не побеждают с 7 августа.
    • Гогниев принял команду в сентябре.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5103

      Enter2006 1 час назад

      "Никак не можем добиться того, что нужно забыть всe, что было" - ну почему же? Всё как раз забыто. Как старались остаться в РПЛ и побеждали ТОП клубы в конце прошлого сезона. И как хорошо начали этот сезон пока Юран не ушёл, даже с Зенитом 1:1 откатали в самом начале. Всё строго наоборот, всё забыто, и сейчас как говно в проруби...

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      Рейтинг: +848

      O-kolesov 1 час назад

      Кто бы сомневался в 5:0, 18 хрюканов на поле. А ещё обвиняли Сочи и Оренбург.

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      Рейтинг: +283

      Мортус 2 часа назад

      Где хороводы в штрафной? Походу без них никак))))

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      Рейтинг: +1339

      Freyd 2 часа назад

      Я так понял сказано,без злого умысла и издевки.

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      Рейтинг: +23387

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Аесли бы удивил, это сколько? 10 : 0?

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