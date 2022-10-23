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«Соперник не удивил». Гогниев – после 0:5 от «Спартака»

23 октября 2022, 19:59
7

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал исход матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:5).

«Соперник не удивил. Хотя, конечно, он всех удивляет уровнем мастерства. Очень важна психология. Никак не можем добиться того, что нужно забыть всe, что было. Очень большое давление на команду, его надо отодвинуть в сторону. Ребята психологически зажаты. Только победы могут разжать, придать уверенность», – сказал Гогниев.

  • Химчане не побеждают с 7 августа.
  • Гогниев принял команду в сентябре.
  • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Гогниев Спартак
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1666545465
Аесли бы удивил, это сколько? 10 : 0?
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Freyd
1666545965
Я так понял сказано,без злого умысла и издевки.
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Мортус
1666545969
Где хороводы в штрафной? Походу без них никак))))
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O-kolesov
1666548599
Кто бы сомневался в 5:0, 18 хрюканов на поле. А ещё обвиняли Сочи и Оренбург.
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Enter2006
1666549468
"Никак не можем добиться того, что нужно забыть всe, что было" - ну почему же? Всё как раз забыто. Как старались остаться в РПЛ и побеждали ТОП клубы в конце прошлого сезона. И как хорошо начали этот сезон пока Юран не ушёл, даже с Зенитом 1:1 откатали в самом начале. Всё строго наоборот, всё забыто, и сейчас как говно в проруби...
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zigbert
1666596711
Нельзя сказать что у Химок сейчас совсем все плохо. Мяча 2-3 они могли забить Спартаку но на их беду Селихов провел пожалуй лучший матч в РПЛ в этом сезоне. Перерыв в чемпионате нужен сейчас как воздух Химкам.
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Freyd
1666599013
Честно Гогниев отличный тренер,особенно мне понравилось что Химки играют,да проиграли,
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