«Соперник не удивил». Гогниев – после 0:5 от «Спартака»

"Никак не можем добиться того, что нужно забыть всe, что было" - ну почему же? Всё как раз забыто. Как старались остаться в РПЛ и побеждали ТОП клубы в конце прошлого сезона. И как хорошо начали этот сезон пока Юран не ушёл, даже с Зенитом 1:1 откатали в самом начале. Всё строго наоборот, всё забыто, и сейчас как говно в проруби...
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал исход матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:5).
«Соперник не удивил. Хотя, конечно, он всех удивляет уровнем мастерства. Очень важна психология. Никак не можем добиться того, что нужно забыть всe, что было. Очень большое давление на команду, его надо отодвинуть в сторону. Ребята психологически зажаты. Только победы могут разжать, придать уверенность», – сказал Гогниев.
- Химчане не побеждают с 7 августа.
- Гогниев принял команду в сентябре.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.