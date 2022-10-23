«Соперник не удивил». Гогниев – после 0:5 от «Спартака»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал исход матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:5).

«Соперник не удивил. Хотя, конечно, он всех удивляет уровнем мастерства. Очень важна психология. Никак не можем добиться того, что нужно забыть всe, что было. Очень большое давление на команду, его надо отодвинуть в сторону. Ребята психологически зажаты. Только победы могут разжать, придать уверенность», – сказал Гогниев.