«Уйти значит сдаться». Гогниев отказался подавать в отставку после 0:5 от «Спартака»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отказался уходить в отставку после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:5).

«Мне пора уйти? Спасибо за предложение. У нас есть определeнные договорeнности. Уйти – значит сдаться. Когда приходишь в команду, сразу понимаешь, что надо будет уйти. Я вижу проблемы в команде, как и руководители. Меня взяли, рассчитывают. Я буду стараться, работать.

Уверен, всe выправится и будем обсуждать «Химки» в ярких красках. Результат – не показатель нашей команды. По одной игре не надо судить. Будем планомерно решать свои задачи», – сказал Гогниев.