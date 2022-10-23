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    «Уйти значит сдаться». Гогниев отказался подавать в отставку после 0:5 от «Спартака»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отказался уходить в отставку после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:5).

    «Мне пора уйти? Спасибо за предложение. У нас есть определeнные договорeнности. Уйти – значит сдаться. Когда приходишь в команду, сразу понимаешь, что надо будет уйти. Я вижу проблемы в команде, как и руководители. Меня взяли, рассчитывают. Я буду стараться, работать.

    Уверен, всe выправится и будем обсуждать «Химки» в ярких красках. Результат – не показатель нашей команды. По одной игре не надо судить. Будем планомерно решать свои задачи», – сказал Гогниев.

    • Химчане не побеждают с 7 августа.
    • Гогниев принял команду в сентябре.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +787

      Алекс636363 32 минуты назад

      обреченная команда. закончит на последнем месте. пусть садыгов кидается юранами и берет гогниевых, так транзитом и во второй дивизион дорога

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