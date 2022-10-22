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    «Идиотизм какой-то, надоело уже». Давыдов – о прозвище «русский Месси»

    Нападающий «Химок» Денис Давыдов рассказал, что ему надоело прозвище «русский Месси».

    «Фраза Федуна про «русского Месси» не отразилась на моей карьере, я не держу на него обиду. Сказал и сказал – что такого в этом? Мне абсолютно все равно.

    Люди постоянно ходят и называют меня «Месси» – меня это не задевает. Просто надоело уже, когда постоянно пишут «русский Месси».

    Например: «Русский Месси перешел в «Реалити» – опять пишут эту фразу. Идиотизм какой-то, но мне все равно», – заявил Давыдов.

    • 27-летний форвард перешел в «Химки» в июле.
    • С тех пор он отыграл только один тайм в кубковом матче с «Пари НН».
    • Теперь Давыдов будет совмещать выступления за подмосковный клуб и медиакоманду «Reality».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      sharmareap 7 минут назад

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      Рейтинг: +700

      SLADE2019 40 минут назад

      Давыдов бы взял, да через скрежет в зубах доказывал свою состоятельность, тогда бы никто не язвил насчет этого прозвища. А так, слабак и в Африке слабак. Мне просто очень неприятно наблюдать, что и в Химках он пассажир.

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      Рейтинг: +6676

      Беспонтий 1 час назад

      т е ментальность "русского месси" вызывает изжогу?
      а брутальность имени и фамилии героя вай ны двенадцатого года видимо только раздражение
      какое чудное созданье выросло на пышных хлебах РПЛ

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