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  • «Идиотизм какой-то, надоело уже». Давыдов – о прозвище «русский Месси»

«Идиотизм какой-то, надоело уже». Давыдов – о прозвище «русский Месси»

22 октября 2022, 11:47
3

Нападающий «Химок» Денис Давыдов рассказал, что ему надоело прозвище «русский Месси».

«Фраза Федуна про «русского Месси» не отразилась на моей карьере, я не держу на него обиду. Сказал и сказал – что такого в этом? Мне абсолютно все равно.

Люди постоянно ходят и называют меня «Месси» – меня это не задевает. Просто надоело уже, когда постоянно пишут «русский Месси».

Например: «Русский Месси перешел в «Реалити» – опять пишут эту фразу. Идиотизм какой-то, но мне все равно», – заявил Давыдов.

  • 27-летний форвард перешел в «Химки» в июле.
  • С тех пор он отыграл только один тайм в кубковом матче с «Пари НН».
  • Теперь Давыдов будет совмещать выступления за подмосковный клуб и медиакоманду «Reality».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Давыдов Денис
Комментарии (3)
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Беспонтий
1666430645
т е ментальность "русского месси" вызывает изжогу? а брутальность имени и фамилии героя вай ны двенадцатого года видимо только раздражение какое чудное созданье выросло на пышных хлебах РПЛ
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SLADE2019
1666432321
Давыдов бы взял, да через скрежет в зубах доказывал свою состоятельность, тогда бы никто не язвил насчет этого прозвища. А так, слабак и в Африке слабак. Мне просто очень неприятно наблюдать, что и в Химках он пассажир.
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