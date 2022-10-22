«Идиотизм какой-то, надоело уже». Давыдов – о прозвище «русский Месси»

Нападающий «Химок» Денис Давыдов рассказал, что ему надоело прозвище «русский Месси».

«Фраза Федуна про «русского Месси» не отразилась на моей карьере, я не держу на него обиду. Сказал и сказал – что такого в этом? Мне абсолютно все равно.

Люди постоянно ходят и называют меня «Месси» – меня это не задевает. Просто надоело уже, когда постоянно пишут «русский Месси».

Например: «Русский Месси перешел в «Реалити» – опять пишут эту фразу. Идиотизм какой-то, но мне все равно», – заявил Давыдов.