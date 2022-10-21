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  • Форвард «Ахмата» Конате может получить российское гражданство

Форвард «Ахмата» Конате может получить российское гражданство

21 октября 2022, 18:36
1

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, допустил, что футболист станет гражданином РФ.

– Как дела у Мохамеда, как он реагирует на происходящие в мире события?

– Я футболистов воспитываю с детства. У них есть характер и нет никаких проблем. Так что об отъезде никто даже не думает.

Ему нравится в Грозном, к нему очень хорошо относятся руководство, болельщики, тренер, ребята в команде.

Тем более он мусульманин, ходит там в мечеть. Его все полностью устраивает.

– Нет ли у Конате желания получить российское гражданство?

– Возможно, он получит российский паспорт. Почему нет?

У него жена – русская, дети будут наполовину русские, наполовину ивуарийцы. Так что получение гражданства возможно.

  • Конате в декабре исполнится 25 лет.
  • Он выступает за «Ахмат» с 2021 года.
  • Форвард родился в Кот-д'Ивуаре, но играет за сборную Буркина-Фасо.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Конате Мохамед
Комментарии (1)
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PAREVG.
1666369833
А где он жить будет??? В России пальмы не ростут...
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