Форвард «Ахмата» Конате может получить российское гражданство

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, допустил, что футболист станет гражданином РФ.

– Как дела у Мохамеда, как он реагирует на происходящие в мире события?

– Я футболистов воспитываю с детства. У них есть характер и нет никаких проблем. Так что об отъезде никто даже не думает.

Ему нравится в Грозном, к нему очень хорошо относятся руководство, болельщики, тренер, ребята в команде.

Тем более он мусульманин, ходит там в мечеть. Его все полностью устраивает.

– Нет ли у Конате желания получить российское гражданство?

– Возможно, он получит российский паспорт. Почему нет?

У него жена – русская, дети будут наполовину русские, наполовину ивуарийцы. Так что получение гражданства возможно.