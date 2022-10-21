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    Форвард «Ахмата» Конате может получить российское гражданство

    Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, допустил, что футболист станет гражданином РФ.

    – Как дела у Мохамеда, как он реагирует на происходящие в мире события?

    – Я футболистов воспитываю с детства. У них есть характер и нет никаких проблем. Так что об отъезде никто даже не думает.

    Ему нравится в Грозном, к нему очень хорошо относятся руководство, болельщики, тренер, ребята в команде.

    Тем более он мусульманин, ходит там в мечеть. Его все полностью устраивает.

    – Нет ли у Конате желания получить российское гражданство?

    – Возможно, он получит российский паспорт. Почему нет?

    У него жена – русская, дети будут наполовину русские, наполовину ивуарийцы. Так что получение гражданства возможно.

    • Конате в декабре исполнится 25 лет.
    • Он выступает за «Ахмат» с 2021 года.
    • Форвард родился в Кот-д'Ивуаре, но играет за сборную Буркина-Фасо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4908

      PAREVG. 2 часа назад

      А где он жить будет???
      В России пальмы не ростут...

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