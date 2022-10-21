Форвард «Ахмата» Конате может получить российское гражданство

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, допустил, что футболист станет гражданином РФ.
– Как дела у Мохамеда, как он реагирует на происходящие в мире события?
– Я футболистов воспитываю с детства. У них есть характер и нет никаких проблем. Так что об отъезде никто даже не думает.
Ему нравится в Грозном, к нему очень хорошо относятся руководство, болельщики, тренер, ребята в команде.
Тем более он мусульманин, ходит там в мечеть. Его все полностью устраивает.
– Нет ли у Конате желания получить российское гражданство?
– Возможно, он получит российский паспорт. Почему нет?
У него жена – русская, дети будут наполовину русские, наполовину ивуарийцы. Так что получение гражданства возможно.
- Конате в декабре исполнится 25 лет.
- Он выступает за «Ахмат» с 2021 года.
- Форвард родился в Кот-д'Ивуаре, но играет за сборную Буркина-Фасо.
Источник: «РБ Спорт»