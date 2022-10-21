Хави высказался о соперничестве Месси и Роналду

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду должны быть благодарны друг другу за карьерные достижения.

«Криштиану мотивировал Лео становиться лучше. Это давало ему дополнительный толчок.

Возможно, они не признают это, но я убежден, что Месси и Роналду следили друг за другом.

Если в тебе есть спортивный дух, то ты хочешь быть лучшим», – сказал Хави.