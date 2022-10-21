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    Хави высказался о соперничестве Месси и Роналду

    Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду должны быть благодарны друг другу за карьерные достижения.

    «Криштиану мотивировал Лео становиться лучше. Это давало ему дополнительный толчок.

    Возможно, они не признают это, но я убежден, что Месси и Роналду следили друг за другом.

    Если в тебе есть спортивный дух, то ты хочешь быть лучшим», – сказал Хави.

    • 35-летний Месси сейчас выступает за «ПСЖ», 37-летний Роналду – за «Манчестер Юнайтед».
    • Аргентинец – 7-кратный обладатель «Золотого мяча». Португалец выигрывал эту награду 5 раз.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5072

      Enter2006 1 минуту назад

      Какое соперничество? Всё... Их время уходит, появляются другие. Это - жизнь!

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