Семин рассказал, как реагирует на новости о возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об изменениях на посту главного тренера московского клуба.

– СМИ пишут, что зимой «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Как вам такой выбор?

– Мне сложно все это комментировать. Лучше задавать вопросы руководителям клуба.

– Вас ведь тоже сватали и на пост главного тренера, и на пост президента «Локомотива».

– Ну и хорошо.

– Как вы на это реагировали?

– Хорошо реагировал.