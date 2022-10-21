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    Семин рассказал, как реагирует на новости о возможном возвращении в «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об изменениях на посту главного тренера московского клуба.

    – СМИ пишут, что зимой «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Как вам такой выбор?

    – Мне сложно все это комментировать. Лучше задавать вопросы руководителям клуба.

    – Вас ведь тоже сватали и на пост главного тренера, и на пост президента «Локомотива».

    – Ну и хорошо.

    – Как вы на это реагировали?

    – Хорошо реагировал.

    • «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября.
    • Команда идет на 13-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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