Семин рассказал, как реагирует на новости о возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об изменениях на посту главного тренера московского клуба.
– СМИ пишут, что зимой «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Как вам такой выбор?
– Мне сложно все это комментировать. Лучше задавать вопросы руководителям клуба.
– Вас ведь тоже сватали и на пост главного тренера, и на пост президента «Локомотива».
– Ну и хорошо.
– Как вы на это реагировали?
– Хорошо реагировал.
- «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября.
- Команда идет на 13-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»