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  • Отстранение Роналду, дисквалификация Федотова и Абаскаля, обратная замена Мостового и другие новости дня

Отстранение Роналду, дисквалификация Федотова и Абаскаля, обратная замена Мостового и другие новости дня

21 октября 2022, 01:05

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Роналду отказался выходить на замену в конце матча «МЮ» – «Тоттенхэм». Его не включили в заявку на игру с «Челси» и отстранили от тренировок. Португалец все ближе к расторжению контракта с клубом

Источник: «Бомбардир»
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