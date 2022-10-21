Отстранение Роналду, дисквалификация Федотова и Абаскаля, обратная замена Мостового и другие новости дня

Почти четверть сотрудников РПЛ уволились по собственному желанию («РБК Спорт»)

Стало известно, какое наказание КДК вынес Абаскалю и Федотову

Чемпионат Испании может быть остановлен на следующей неделе

Галактионов возглавит «Локомотив» на следующей неделе. «Пари НН» выберет замену из шести тренеров

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Кубок России. «Урал» в гостях победил «Сочи», завершая матч вдевятером

Кубок России. «Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Сергеева. Семак сделал обратную замену Мостового

ФИФА призвали отстранить Иран за нарушение прав женщин. ЧМ стартует через месяц

Роналду отказался выходить на замену в конце матча «МЮ» – «Тоттенхэм». Его не включили в заявку на игру с «Челси» и отстранили от тренировок. Португалец все ближе к расторжению контракта с клубом