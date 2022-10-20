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    Чемпионат Испании может быть остановлен на следующей неделе

    Президент Примеры Хавьер Тебас сообщил всем испанским клубам, что весь местный футбол может быть приостановлен с 28 октября.

    По информации La Saeta Rubia со ссылкой на COPE, испанские лиги могут устроить забастовку против принятия правительством нового закона, который допускает одновременное участие команд в национальных турнирах и Суперлиге.

    Новый закон ставит под угрозу сделку Примеры с инвестиционным фондом CVC стоимостью 2 миллиарда евро.

    • В Примере идет 10-й тур.
    • «Реал» – лидер чемпионата.

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    Источник: La Saeta Rubia

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +98539

      zigbert 32 минуты назад

      Конфликт интересов.

      0
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      Рейтинг: +3893

      Питерский князь 1 час назад

      Еще закрыть чемпионаты Англии, Германии, Италии, Франции.
      Нафиг нужны?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +51

      SuperPav11 1 час назад

      Да вообше наплевать булет ли испанская лига или нет ее давно поразакрыть за ненадобностью

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