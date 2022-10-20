Чемпионат Испании может быть остановлен на следующей неделе

Президент Примеры Хавьер Тебас сообщил всем испанским клубам, что весь местный футбол может быть приостановлен с 28 октября.

По информации La Saeta Rubia со ссылкой на COPE, испанские лиги могут устроить забастовку против принятия правительством нового закона, который допускает одновременное участие команд в национальных турнирах и Суперлиге.

Новый закон ставит под угрозу сделку Примеры с инвестиционным фондом CVC стоимостью 2 миллиарда евро.