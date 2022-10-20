Почти четверть сотрудников РПЛ уволились по собственному желанию («РБК Спорт»)

Стало известно о массовом уходе сотрудников российской Премьер-лиги.

Всего уволились десять человек из чуть более 40 работников.

«Свои должности покинули работники бэк-офиса организации лиги. В их числе административный и финансовый директор, юрист и другие сотрудники.

Специалисты покидают РПЛ после решения об уходе вице‑президента по стратегии и развитию Елены Карасевой, которая их приглашала на работу.

Замену выбывшим менеджерам обещают найти оперативно», – сообщил источник «РБК Спорт».