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    Почти четверть сотрудников РПЛ уволились по собственному желанию («РБК Спорт»)

    Стало известно о массовом уходе сотрудников российской Премьер-лиги.

    Всего уволились десять человек из чуть более 40 работников.

    «Свои должности покинули работники бэк-офиса организации лиги. В их числе административный и финансовый директор, юрист и другие сотрудники.

    Специалисты покидают РПЛ после решения об уходе вице‑президента по стратегии и развитию Елены Карасевой, которая их приглашала на работу.

    Замену выбывшим менеджерам обещают найти оперативно», – сообщил источник «РБК Спорт».

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +194

      Теркчанин 45 минут назад

      НАДО ПРОВЕРИТЬ,не за кордон ли они ушли)))

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      Рейтинг: +537

      semm 56 минут назад

      Давно пора разворошить это "осиное гнездо" - нужна дорога немножко не туда, куда шла и развивалась РПЛ! Долой барыг из футбола и т.п.

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      Рейтинг: +10692

      alp 1 час назад

      а надо ли искать замену?

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